Infermiere di famiglia e comunità. Progetto al via e nuovi incontri

Continuano, con successo di partecipazione, nel Distretto di Forlì Alta Vallata del Bidente, gli incontri relativi al progetto Infermiere di Famiglia e Comunità nei Comuni di Civitella, Galeata e Santa Sofia. "Le serate (l’ultima si è svolta a Galeata) – spiegano gli organizzatori – hanno permesso di illustrare a tutta la cittadinanza gli ambiti di responsabilità dell’infermiere di famiglia. A livello comunitario, con attività trasversali di promozione ed educazione alla salute, integrazione con i vari professionisti tra ambito sanitario e sociale; a livello domiciliare per valutare i bisogni del singolo e della famiglia e organizzare l’erogazione dell’assistenza, valutando, per le situazioni a medio-alta complessità, l’attivazione della rete territoriale; a livello ambulatoriale, come punto di incontro in cui gli utenti possono recarsi per ricevere informazioni, orientare meglio ai servizi e prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza rivolti alla prevenzione collettiva, alla Sanità Pubblica e all’assistenza di base inclusi interventi di educazione alla salute, presso la Casa della Comunità di Santa Sofia ed ambulatori di Galeata".

L’obiettivo è avvicinare le persone, specialmente quelle più fragili, e mettere in rete i professionisti e le risorse della comunità. L’applicazione di tale modello, nel territorio della Vallata Alto Bidente, garantirà l’anticipazione dei bisogni socio-sanitari e la mappatura delle fragilità sul territorio, anche al fine di contenere lo sviluppo di disabilità dovuta a patologie croniche e offrire un’assistenza più personalizzata, attraverso una rete di servizi sempre più integrati tra loro". Protagonisti degli incontri sono stati i sindaci, la Direzione infermieristica di Forlì, con la dottoressa Silvia Mazzini e Linda Prati, Morena Maraldi, del Dipartimento di Sanità Pubblica, dottoressa Alessia Scardovi, del dottor Giuseppe Benati, direttore del Dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità di Forlì-Cesena, dei medici di medicina generale , degli Infermieri di Comunità e della cittadinanza.

Gli infermieri di famiglia e comunità individuati per l’avvio della progettazione sono: Luca Silvestroni, Susanna Leoni, Romina Rossi e Dalida Pesarini, coordinati dalla Responsabile della Casa della Comunità, Ilaria Ragazzini. Sempre la Casa della Comunità Alto Bidente di Santa Sofia organizza nel mese di ottobre tre incontri gratuiti al centro culturale Pertini. Si parte venerdì 10 ottobre ore 9,30-11,30, ‘Scegli il benessere tre passi verso nuovi stili di vita per la salute’; lunedì 13 ore 9,30-11,30, ‘AttiVITA fisica’; lunedì 20 ore 9,30-11,30 ‘Tutto parte dalla spesa’. Info e iscrizioni: promosalute.fo.@auslromagna.it; 331.1371209 (Whatsapp)

