Infermieri sotto stress: "Nuove norme aziendali sempre più penalizzanti"

Il malessere degli infermieri non è più invisibile. Le dimissioni volontarie aumentano in modo particolare all’interno dell’Ausl Romagna. Un segnale che racconta la fatica di una professione schiacciata da turni e responsabilità che lasciano poco spazio alla vita fuori dai reparti. Un quadro preoccupante che il sindacato di categoria NurSind denuncia da tempo. "Questo è il risultato di un contesto lavorativo sempre più oppressivo, che rende impossibile conciliare lavoro e vita personale", spiega Massimo Perini, segretario territoriale, in una nota.

Le criticità segnalate non lasciano spazio a interpretazioni: "Riposi saltati, turni stravolti anche più volte nello stesso giorno, ferie negate per ‘esigenze di servizio’, turnazioni comunicate con pochi giorni di anticipo. Una gestione che, oltre a rendere impraticabile qualsiasi pianificazione familiare, pesa su responsabilità già crescenti, aggravate dalla cronica carenza di personale – sottolinea il segretario –. Così gli infermieri sono esposti a stress, errori, persino ad aggressioni e denunce da parte dell’utenza".

Ad alimentare il malcontento ci sono anche le nuove norme aziendali. Da un lato il regolamento sulle prestazioni orarie aggiuntive, pensate per ridurre le liste d’attesa, coprire i turni e assicurare la continuità assistenziale, introduce vincoli così rigidi da renderle di fatto quasi inutilizzabili.

Dall’altro il tema della ristorazione aziendale è ancora più spinoso: "Il buono pasto, pari a 6,16 euro, viene erogato dopo sei ore di lavoro – osserva Alessandro Ferrini, dirigente NurSind – e può essere usato in mensa o in alcuni esercizi convenzionati, ma solo in determinate fasce orarie: dalle 6 alle 9 per chi smonta dalla notte e dalle 12 alle 16.30 per chi fa il turno del mattino o pomeriggio. Al di fuori di quegli orari il voucher non è più sfruttabile. Non c’è il tempo materiale per usufruirne. Nei festivi la mensa è chiusa e al bar non è possibile utilizzarlo. Abbiamo chiesto più volte di eliminare queste limitazioni e di renderli cumulabili. Una volta che il diritto è maturato, deve restare sempre valido".

Il vero nodo, però, è la dignità di un’intera categoria: "Serve un cambio di passo, fatto di scelte concrete: riconoscimento, rispetto dei contratti, tutela dei tempi di vita dei lavoratori. La professione infermieristica deve tornare ad essere attrattiva – termina la nota –. Come sindacato continueremo a chiedere la revisione delle norme aziendali più penalizzanti e l’apertura di un confronto serio e costruttivo con la direzione".

Valentina Paiano