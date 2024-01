Infiltrazioni pericolose di ‘Teste di ponte’ dal Sud

Si è svolta ieri nell’aula Bachelet della Corte d’appello di Bologna la cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudiziario. Il procuratore generale Paolo Fortuna ha tenuto la relazione sull’amministrazione della giustizia, una buona occasione per verificare l’andamento in sede locale di un settore fondamentale dello Stato.

Il tema principale è la presenza sempre più pervasiva della criminalità organizzata nel territorio della nostra regione. Nell’area emiliana è marcata la presenza di ’ndrangheta e camorra, mentre l’area adriatica per i clan Piromalli, Mancuso di Limbardi e Priscopisani della ’ndrangheta rappresenta, dice il procuratore, "una preziosa opportunità di investimento: la nocazione altamente turistica di tutta l’area attrae , infatti, gli interessi di esponenti criminali capaci di insinuarsi e ‘contaminare’ silenziosamente il tessuto economico legale (mediante prevalentemente l’acquisizione di esercizi commerciali e strutture ricettive)". Nell’area romagnola e a Bologna operano varie organizzazioni criminali, ciascuna delle quali dedita ai settori illeciti di proprio interesse: estorsioni, riciclaggio, gioco d’azzardo e scommesse clandestine.

"L’attuale scenario – specifica la relazione del procuratore generale – comune a tutte le diverse realtà territoriali della regione, è ascrivibile al ruolo di ‘testa di ponte’ ricoperto dai numerosi soffetti di origine meridionale immigrati da tempo nella regione, i quali, mantenendo ben saldi i legami con le terre d’origine, si sono progressivamente trasformati in veri e propri punti di riferimento criminali".

La procura della Repubblica di Forlì ha segnalato la presenza costante di reati legati agli stupefacenti, di reati contro il patrimonio con un aumento dei furti in abitazione, Allarmanti i procedimenti in materia di intermediazione di mano d’opera e sfruttamento del lavoro.

Per ciò che riguarda la violenza di genere, la procura segnala che l’applicazione di misure cautelari "molto spesso non riescono a frenare e prevenire quel momento di cieca violenza agito contro la vittima".

Infine va segnalato che nell’ultimo anno nella provincia di Forlì-Cesena c’è stato un incremento del 40% degli infortuni sul lavoro e del 22% per le lesioni colpose in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.