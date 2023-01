Inflazione record nel 2022 Forlì + 9,2%, top in regione

Un incubo che ci riporta agli anni Ottanta. L’inflazione sfiora ormai la doppia cifra: nel corso del 2022 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic, in gergo) ha raggiunto il +9,2% a Forlì-Cesena, rialzo leggermente superiore alla media regionale, pari all’8,4% e il più alto fra le province dell’Emilia-Romagna. A trainare questo balzo, ovviamente le spese per l’abitazione e le bollette (+36,5%), poi i prodotti alimentari e le bevande (+10,2%) e subito dietro i trasporti, a causa degli aumenti del carburante (+9,2%). Unica voce in calo, i costi relativi alle comunicazioni che risultano in ribasso del 3,8%.

Questo è il quadro provinciale come emerge da un’indagine di Federconsumatori Emilia-Romagna (su dati Istat), che segnala la gravissima perdita di potere d’acquisto per stipendi e pensioni. Nonostante il mese di dicembre abbia avuto riscontri in lievissima controtendenza (-0,2% nell’indice generale), il confronto fra il 2021 e l’anno appena concluso, risulta molto negativo.

La dimostrazione arriva da una stima media contenuta nel report. Una famiglia di 3 componenti, a Forlì e Cesena, nel 2022 ha speso complessivamente 2 mila 891 euro in più rispetto all’anno precedente; di questi, 1880 euro sono da addebitare ai maggiori costi per acqua, gas ed elettricità e 824 euro sono da imputare agli acquisti di cibo e bevande. Per un nucleo composto da una sola persona, gli incrementi hanno comportato costi superiori pari a 1774 euro – rispettivamente 391 euro per gli alimentari e 1316 relativi alle bollette e all’abitazione. Nel caso di una famiglia in cui uno dei membri sia disoccupato, la variazione nei confronti del 2021 è risultata di 2601 euro.

Poiché il carovita dipende in grande parte da fattori di carattere nazionale e internazionale, sono poche le differenze fra una provincia e l’altra. A Ravenna l’aumento dell’indice dei prezzi al consumo è stato del 9%, solo un po’ inferiore a Rimini (+8,1%).

"Alla vistosa perdita di potere d’acquisto di salari e pensioni, famiglie e cittadini hanno risposto riducendo i consumi, orientandoli verso i beni indispensabili, spostandosi ancora di più verso i Discount ed i prodotti a basso costo – dice Renza Barani, presidente Federconsumatori Emilia-Romagna – . Anche i primi dati dei saldi invernali, più che modesti, segnalano una mutazione dei consumi che crediamo non sarà temporanea. Si è cercato il risparmio riducendo in modo sensibile il riscaldamento delle abitazioni e scegliendo cibi che richiedono minori tempi di cottura; si è ridotta la mobilità, si sono contratti i tempi delle vacanze, la visita ai ristoranti. Preoccupano poi i segnali della rinuncia alle cure mediche, a partire da quelle odontoiatriche".