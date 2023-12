Influenza e Covid durante le feste, i medici: "È un delirio, importante il tampone"

Forlì, 28 dicembre 2023 – Dai medici arriva la conferma di quella che è ormai un’evidenza, data anche dai tanti pranzi ed eventi di Natale disertati a causa di febbre alta, raffreddore e dolori muscolari: influenza e Covid stanno colpendo centinaia di persone e quest’anno i sintomi sono particolarmente invasivi.

"In questi giorni è un delirio – racconta senza mezzi termini Vincenzo Immordino, medico di base del nucleo di cure primarie 3 con 1800 assistiti in via Andrea Costa; è anche segretario regionale del sindacato Simet –. All’inizio della mattina di ieri ho provato a tenere il conto: alle 9.40 avevo già ricevuto 30 chiamate da pazienti ammalati che chiedevano consigli".

Influenza e Covid durante le feste: il picco all'Epifania

Secondo Immordino, i virus sono equamente distribuiti: "In un caso su due è Covid. I sintomi sono praticamente identici: abbiamo temperatura corporea molto alta che fatica a scendere, dolori articolari, debolezza e, in alcuni casi, anche nausea e diarrea. Molti trascurano di fare i tamponi, ma quando mi chiamano io insisto perché lo facciano al più presto, infatti i farmaci da prescrivere non sono gli stessi: se si ha il Covid si devono assumere antinfiammatori, mentre se si ha l’influenza ci vogliono antipiretici".

I vaccinati di norma subiscono meno i sintomi sia del Covid che dell’influenza stagionale (è possibile effettuare la doppia profilassi con un’unica iniezione): "Se la cavano con un paio di giorni di mal di gola o raffreddore, mentre gli altri hanno a che fare con una sintomatologia importante".

Nonostante siano tantissimi i forlivesi che in questi giorni sono a letto ammalati, secondo i calcoli di Immordino il picco non è ancora arrivato: "Sappiamo che gli incontri che avvengono durante le feste contribuiscono molto a diffondere il virus. La curva è ancora in salita e il suo punto più alto si toccherà indicativamente dopo l’Epifania. Dopo, finalmente, ci sarà una graduale discesa".

I virus non risparmiano nemmeno di certo i più piccoli: "Siamo in un periodo di alta patologia partito indicativamente intorno all’8 dicembre – spiega Valentina Venturi, pediatra e coordinatrice dei pediatri di famiglia di Forlì –. Abbiamo una concomitanza di Covid, infezioni da streptococco e influenza, con una prevalenza di quest’ultima. L’influenza è arrivata nello stesso periodo dello streptococco, quindi abbiamo avuto un boom di tamponi, anche fai-da-te, per capire di cosa si trattasse e procedere con la cura corretta, dato che lo streptococco richiede l’uso di antibiotico, mentre Covid e influenza no".

I sintomi sono molto severi anche per i bambini: "Riscontriamo problemi alle vie respiratorie – elenca Venturi –, ma anche problemi gastrointestinali che a volte addirittura portano alla disidratazione. La temperatura è spesso molto elevata anche per diversi giorni e non è infrequente che a volte si abbassi per poi rialzarsi dopo un giorno o due di pausa". Anche in questo caso si stima che il peggio debba ancora arrivare, visto che in questo periodo dell’anno è più raro che i bambini si contagino tra di loro: "Con la chiusura delle scuole e incontri meno frequenti con i coetanei ci aspettiamo che nei prossimi giorni il numero di casi si stabilizzi per poi tornare a salire di nuovo dopo il rientro in classe".