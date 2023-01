Influenza e Covid, qui il minor numero di vaccinati

Proseguono le campagne di vaccinazione contro il Covid-19 e l’influenza stagionale. In base agli ultimi dati della Regione, la Romagna è il territorio con la copertura più bassa di copertura contro l’influenza: 57,6% degli over 65, la media regionale si attesta sul 60,3%. Nel complesso sono state somministrate nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini 218mila dosi.

Per quanto riguarda invece la vaccinazione anti Covid, il 19,4% dei residenti romagnoli si è sottoposto alla quarta dose; anche in questo caso la media dell’Emilia-Romagna è un po’ più alta, pari al 20,9% delle persone che hanno già compiuto 12 anni. Non si arrestano poi i decessi da Coronavirus.

Nella settimana fra il 13 e il 19 gennaio, risultano 3 i morti in provincia di Forlì-Cesena. All’ospedale Morgagni-Pierantoni c’è un solo ricoverato in terapia intensiva a causa del Covid-19, nessuno invece al Bufalini di Cesena. Nell’ultima settimana oggetto di monitoraggio, i nuovi casi di contagio sono 179 a Forlì e 141 a Cesena. In rialzo l’età media di coloro che hanno contratto il virus (55,5 anni) rispetto ai mesi autunnali del 2022. Il 91% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi.

"I numeri attestano che siamo tra le regioni più virtuose a livello nazionale per la vaccinazione, sia contro l’influenza stagionale, sia anti-Covid – dice l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini – . Un risultato che testimonia il grande senso di responsabilità degli emiliano-romagnoli. Le due campagne, per le quali ringrazio tutto il personale impegnato, stanno procedendo – continua Donini –, ma occorre accelerare ulteriormente: è importante fare la quarta dose contro il Covid e il vaccino antinfluenzale, soprattutto in caso di persone fragili".