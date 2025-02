Influenza, record di bambini malati: "Il picco è vicino. Poi forse un’altra ondata"

L’influenza stagionale è tornata a farsi sentire, con l’aumento dei casi tipico dei mesi invernali. Secondo l’ultimo report di ‘RespiVirNet’, il sistema di sorveglianza nazionale che monitora settimanalmente l’andamento del virus, in provincia si è registrato un incremento della diffusione, con un’incidenza di quasi 15 malati ogni 1.000 abitanti nella quarta settimana di monitoraggio (dal 20 al 26 gennaio). Forlì-Cesena resta l’area con i numeri più bassi sia della Romagna (17,8) che dell’intera Regione (18,6). Il picco dei contagi dell’influenza sembra essere ormai vicino.

I più colpiti sono i piccoli: su una base di mille persone, l’incidenza supera i 40 casi nella fascia d’età 0-4 anni, la più alta in Romagna, e si avvicina ai 20 nella popolazione dai 5 ai 14 anni, un dato superiore a quello della provincia di Rimini. In calo, invece, la diffusione tra gli over 65, fermi a circa 5 persone colpite dal virus ogni mille, grazie a una copertura vaccinale del 55,6%. In provincia all’inizio del 2025, le donne immunizzate contro l’influenza stagionale, che si trovano in gravidanza o post partum, sono aumentate del 59,9% rispetto allo scorso anno.

"Dopo le festività natalizie – spiega Vincenzo Immordino, medico di medicina generale e segretario regionale del Simet (sindacato italiano medici del territorio) – abbiamo visto un forte aumento dei contagi, complici anche i festeggiamenti in spazi chiusi. Ora c’è una fase di assestamento. L’influenza può raggiungere due picchi nell’arco della stessa stagione, e una seconda ondata potrebbe arrivare a febbraio. Esistono due varianti del virus, A e B: la seconda risulta meno virulenta". E il Covid? "Nell’ultimo periodo non ho assistito a molti casi di Coronavirus. L’anno scorso di questi tempi la situazione era peggiore. A questo cambiamento ci possono essere due spiegazioni: la malattia dà meno sintomi, quindi, non induce le persone a fare il tampone; oppure sta effettivamente circolando meno".

Nonostante l’influenza stagionale sia una malattia comune, in alcuni casi può dare luogo a complicazioni tali da dover ricorrere alle cure ospedaliere: "Nei nostri ambulatori – sottolinea Marco Ragazzini, medico di famiglia del nucleo di cure primarie in viale Risorgimento –, io e i miei colleghi abbiamo avuto 8 pazienti ricoverati per complicanze. L’influenza non va presa alla leggera. I sintomi più diffusi sono tosse intensa, dolore muscolare e addominale, febbre sopra i 39 nei primi due giorni, congestione nasale, mal di gola e alle orecchie, cefalea".