"Informare, comunicare e trasferire emozioni: ecco le doti da educare"

LA BCC ravennate, forlivese e imolese anche quest’anno si conferma fra gli sponsor del Campionato di Giornalismo, iniziativa promossa dal Resto del Carlino. "Per noi è importante sviluppare le doti di comunicazione, informazione e trasferimento delle emozioni che ci accompagnano nella nostra esistenza – afferma Giuseppe Gambi, presidente della BCC ravennate, forlivese e imolese –. Il campionato di giornalismo educa proprio a sviluppare queste doti, garantendo ai giovani una importante esperienza di formazione".

Il presidente fornisce anche qualche spunto per gli argomenti da approfondire: "I ragazzi possono affrontare tematiche economiche e sociali. Analizzano i media vecchi e nuovi, possono approfondire i problemi, le modalità ed i criteri con cui si costruiscono le notizie e sviluppare i loro pareri personali". "La società dell’informazione – prosegue Gambi nella sua riflessione - oggi ci bombarda con una moltitudine di stimoli interattivi, che possono provocare disorientamento. ‘Cronisti in classe’ rappresenta una modalità di educarsi alla lettura ed al commento delle fonti informative e del modo in cui esse rappresentano la realtà, adottando specifici criteri di notiziabilità".

"Il progetto si affianca bene alla mission della BCC – prosegue il presidente dell’istituto bancario – che rivolge particolare attenzione e offre il proprio sostegno a tante iniziative volte alla crescita umana e culturale dei giovani del nostro territorio. Sosteniamo ‘Cronisti in classe’, per promuovere la formazione, la riflessione e l’approfondimento personale".

LA BCC, inoltre, promuove moltissime altre iniziative a favore dei giovani, "come la premiazione riservata ai diplomati con il voto di 100/100 delle quinte superiori del territorio – elenca Gambi – o le borse di studio e di ricerca per diplomati e laureati o alle borse per tirocinio semestrale (in collaborazione con la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche-Multifor ETS) o i vari progetti di educazione finanziaria nelle scuole. LA BCC vuole in questo modo operare a favore del futuro della comunità e delle giovani generazioni".