Infortuni sul lavoro ancora in aumento

Si continua a restare feriti e purtroppo persino a morire nei posti di lavoro, anche da noi. "Nel territorio provinciale l’aumento è stato del 5,6% fra i primi 10 mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, in base ai più recenti dati disponibili", dice Maria Giorgini, segretario generale Cgil di Forlì. In numeri assoluti, si tratta di 6.008 incidenti nell’anno appena concluso (gennaio-ottobre), contro i 5.689 dei primi 10 mesi del precedente. Nove sono state le vittime. "Il dato romagnolo e locale è purtroppo ancora molto negativo – dice Francesco Marinelli, segretario di Cisl Romagna –, un fenomeno che non accenna a diminuire. La questione sicurezza sul lavoro è prioritaria e serve un grande investimento e maggiori controlli. Abbiamo proposto di introdurre il tema anche a livello scolastico". Già dal 2021 la Uil ha lanciato la campagna ’Zero morti sul lavoro’, con iniziative in tutta Italia. "La mobilitazione prosegue – dice Enrico Imolesi, segretario generale Uil Forlì –. La sicurezza sul lavoro è un problema innanzitutto culturale, che andrebbe affrontato negli istituti scolastici". Imolesi cita un ricordo personale. "A metà degli anni ’90 lavoravo alla ditta Croci e un giorno scrissi sulla lavagna sindacale il numero dei morti sul lavoro...