Infortunio mortale. Un 80enne indagato per omicidio colposo

Un uomo di 80 anni residente a Forlì è stato indagato per omicidio colposo dalla procura di Rimini; l’uomo è accusato essersi allontanato da un cantiere di Rimini, martedì scorso, senza farsi identificare. In quello stesso cantiere, all’esterno dell’hotel De Londres di viale Vespucci a Rimini, un 78enne era stato travolto da un’asse di legno; trasportato in ospedale a Cesena, il 78enne è successivamente deceduto.

L’80enne forlivese è stato rintracciato dai militari che hanno quindi eseguito una perquisizione nella sede della ditta di trasporto e montaggio dove l’anziano pare stesse dando una mano.

Secondo la ricostruzione della dinamica effettuata dalle forze dell’ordine, quell’asse di legno è precipitata nel vuoto da un’altezza di circa 10 metri, mentre veniva issata al terzo piano dell’hotel con un montacarichi; il 78enne era stato colpito alla testa.

Nell’azienda di trasporto e montaggio, durante la perquisizione, gli investigatori dei carabinieri hanno cercato documenti e contatti al fine di risalire al nominativo del lavoratore presente al momento del grave infortunio.

ll 78enne, stando ai riscontri eseguiti dai carabinieri della compagnia di Rimini e del personale della Medicina del Lavoro di Ausl Romagna, sarebbe stato il responsabile della fornitura dei mobili dell’albergo e martedì scorso si trovava fuori della struttura assieme ai lavoratori incaricati di occuparsi della fase di carico e scarico del materiale di trasportarli fino al terzo piano della struttura. Qualcosa però è andato storto. Uno dei lavoratori, stando a quanto emerso, non sarebbe riuscito a trattenere il pesante pannello che è precipitato fino a schiantarsi addosso al 78enne. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Cesena, l’uomo è successivamente deceduto.