Infrastrutture, evento con Bignami e Corsini

Domattina alle 10.30, alla Camera di commercio della Romagna (piazza Saffi 36), si terrà l’incontro dal titolo ‘Il governo delle infrastrutture per la Romagna’. Sarà un’occasione di confronto col Governo nazionale e regionale per approfondire le priorità infrastrutturali in Romagna. Interverranno Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, e Andrea Corsini, assessore regionale a Turismo, trasporti, infrastrutture e commercio. Relatori Paola Garrone (Politecnico di Milano), Giovanni Mulazzani (Università di Bologna) ed Emanuele Burioni (direttore Apt Emilia-Romagna).