Infrastrutture, lavori per 48,5 milioni. Interventi sul Ronco

Gli otto Consorzi di bonifica dell’Emilia Romagna e il Cer - Canale Emilia Romagnolo sono all’opera per realizzare nuove infrastrutture o per l’adeguamento e ammodernamento di quelle esistenti: opere strategiche per la mitigazione e l’adattamento dei territori e il risparmio idrico, stoccaggio, derivazione e distribuzione della risorsa, consolidamenti arginali, casse di laminazione, tutte volte a migliorare la gestione della risorsa idrica.

Le nove realtà – il punto è stato fatto ieri in conferenza stampa a Bologna – stanno tutte lavorando per ultimare entro il 2026 infrastrutture per 800 milioni di euro che raggiungono 1,2 miliardi di euro (sommando anche le recenti ordinanze commissariali a seguito dell’alluvione del 2023 negli areali interessati). Nel nostro territorio si parla di tre interventi per complessivi 48,5 milioni (altri 266 milioni, spalmati su 7 progetti, riguardano le altre aree romagnole).

Tra i lavori previsti ce ne sono di bonifica idraulica del fiume Ronco, come tanti corsi d’acqua delle provincia protagonista, in negativo, durante gli episodi di maltempo. Nicola Dalmonte, presidente Canale Emiliano Romagnolo, ha dichiarato che si stanno affrontando "situazioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria legate all’età della nostra infrastruttura, che ha già oltre 70 anni. Per mantenerla efficiente è quindi necessario intervenire migliorando la distribuzione irrigua. Prevediamo di iniziare i lavori di un progetto specifico, la cui prima fase è terminata nel 2024 e che consentirà di efficientare il canale. Inoltre – conclude – andremo a migliorare ulteriormente la distribuzione della risorsa idrica attraverso il progetto delle paratoie intelligenti".

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale: "L’acqua è un bene primario che dobbiamo tutelare e utilizzare con criterio e rispetto: è una risorsa per le comunità e per il nostro sistema produttivo, in particolare, per l’agroalimentare. I cambiamenti climatici in atto ci chiedono ora uno sforzo strategico maggiore per canalizzare questa risorsa senza compromettere la sicurezza del territorio e della popolazione che lo abita. Occorre un’accelerazione nelle azioni di mitigazione e adattamento, e in questo contesto i Consorzi di bonifica rappresentano un pilastro fondamentale. Grazie alla collaborazione tra istituzioni, imprese e il sistema consortile, le infrastrutture che stiamo realizzando risultano essenziali per garantire l’accesso all’acqua, la messa in sicurezza del territorio, una maggiore protezione dalle emergenze climatiche e dalle crisi idriche".