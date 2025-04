Ingo, ancora proteste: "Il contratto è ‘pirata’. Ora il Comune ci aiuti"

"Avremmo voluto vedere la fascia tricolore del sindaco oggi in piazza con noi". Si esprimono così i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori della Ingo, azienda di call center nazionale con sede anche a Forlì, che, ad un mese dall’applicazione di quello che definiscono un vero e proprio contratto ’pirata’, hanno incrociato nuovamente le braccia. Una mobilitazione che segue quella del 3 febbraio scorso e che, come allora, ha interessato tutte le aziende di servizi che in Italia confluiscono in Assocontact, dopo che questa ha sottoscritto, con il sindacato autonomo Cisal, un contratto che è considerato fortemente penalizzante per i lavoratori, sia sul piano economico, sia su quello dei diritti.

Un accordo che, sostengono i sindacati confederali di categoria, "esautora in maniera unilaterale il ruolo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie".

Inoltre, disconosce il contratto collettivo nazionale del settore delle Telecomunicazioni, che, peraltro è scaduto. "Oggi manifestiamo anche per ottenere il rinnovo di quel contratto nazionale" spiega Davide Mori, segretario regionale della Uilcom Emilia-Romagna. "Hanno sottoscritto un contratto che prevede un aumento di 7 euro, quando noi ne chiediamo 240 nei tre anni" dice Giacomo Andriano, segretario regionale della Fistel-Cisl. Per questo, ieri i lavoratori e i rappresentanti sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil erano davanti alla Prefettura, in piazza Ordelaffi. Perché, ancora una volta, è alle istituzioni che rivolgono il loro appello.

Nell’incontro dello scorso 20 febbraio presso il Comune, i sindacati hanno chiesto all’amministrazione di farsi promotrice di un’azione dissuasiva presso Assocontact, oltre che di sensibilizzazione delle aziende del territorio che fruiscono dei servizi forniti dalla Ingo. Il Comune lo scorso 25 marzo ha ricevuto anche la Ingo. "Sappiamo, per vie informali – dice Romano Cioccotorto, segretario provinciale della Slc Cgil – che l’azienda ha dichiarato che non tornerà indietro. Ma all’incontro ci dovevamo essere anche noi".

Adesso la sollecitazione è rivolta alla Prefettura, affinché svolga un ruolo di pressione presso il ministero dell’Interno e quello del Lavoro. Dopo aver ricevuto le lavoratrici e i rappresentanti sindacali, la Prefettura ha comunicato l’invio al Ministero del lavoro "di una nuova informativa sulla situazione e la possibilità dell’apertura di un tavolo, con il coinvolgimento anche della parte datoriale". Quanto all’Amministrazione comunale, gli assessori Paola Casara e Kevin Bravi, in una nota congiunta, hanno dichiarato: "Ci siamo attivati per favorire un confronto con i vertici dell’azienda, che ci hanno garantito la volontà del gruppo Ingo di continuare a investire sul nostro territorio e lavorare a un nuovo modello di sviluppo che tenga conto delle richieste e dei diritti dei dipendenti".

Paola Mauti