Ingo, presidio domani davanti alla prefettura

Continua la protesta delle e dei dipendenti del call center Ingo di Forlì. I sindacati segnalano che "da un mese viene applicato il contratto Assocontact che ha portato un netto peggioramento delle condizioni salariali e una riduzione delle tutele. Tutto questo nell’indifferenza dei committenti dell’azienda e senza risposta dall’amministrazione cittadina". Così domani alle 10 le lavoratrici e i lavoratori di Ingo si ritroveranno in piazza Ordelaffi sotto la prefettura per riprendere "la battaglia per i diritti e la dignità del lavoro". Il presidio è organizzato da Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil di Forlì.