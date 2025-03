Inguaribile voglia di vivere, l’eredità lasciata da Tony

A quasi un anno dalla morte, Tony Golfarelli è stato capace di radunare intorno a sé tanti amici per un momento di ricordo e riflessione. A promuovere il convegno ‘L’inguaribile voglia di vivere. Tony Golfarelli e il suo esempio’ è stato il Club che porta nel nome proprio la sensazione che l’ex consigliere comunale di Forlimpopoli lasciava a chiunque incontrasse, cioè appunto quell’inguaribile voglia di vivere a discapito della terribile malattia, la sclerosi multipla, che lo affliggeva.

A coadiuvare l’organizzazione dell’evento il Comune artusiano, in ricordo di quell’esempio che Tony ha lasciato anche nei banchi del consiglio comunale: a lui si devono gran parte delle iniziative di abbattimento delle barriere architettoniche che si sono portate avanti in questi anni nella cittadina, come la realizzazione dell’ascensore che porta proprio alla sala del consiglio. Hanno collaborato anche l’Aism (l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla), della quale Golfarelli è stato presidente provinciale, e l’associazione ‘Dino Amadori’.

È stata toccante la testimonianza portata dalla moglie di Tony, Simona Monaldi, anche lei affetta dalla stessa malattia, che ha ricordato come l’amore tra loro sia sbocciato e cresciuto tra una battuta e una risata. A moderare l’incontro è stato il giornalista Massimo Pandolfi, da tanti anni nel paese artusiano e quindi forlimpopolese d’adozione, caporedattore centrale del Resto del Carlino a Bologna, scrittore e presidente del club ‘L’inguaribile voglia di vivere’. Nel suo ultimo libro, dal titolo ‘Innamorati della vita’, Pandolfi racconta anche la storia di Tony Golfarelli e di sua moglie Simona.

La sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini, oltre ai saluti di rito, in apertura del convegno, ha anche annunciato come la città stia progettando di intitolare proprio a Tony uno dei suoi parchi, quello che si trova di fianco a via Tullio Golfarelli (partigiano, avo della sua famiglia). "Un percorso non brevissimo – ha spiegato – perché per le persone venute a mancare da meno di 10 anni le intitolazioni hanno un iter più lungo, ma la giunta questa settimana ha deciso di intraprendere questo percorso e ci adopereremo in tal senso". Oltre all’intitolazione il parco sarà anche allestito con giochi per i più piccoli e arredi per renderlo accogliente "proprio come era Tony".

L’incontro, che aveva come sottotitolo, ‘Prevenire e curare si può. Sempre’ ha visto la partecipazione di Walter Neri, neurologo e già direttore del reparto di Neurologia dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, che ha avuto Tony Golfarelli come paziente e come amico. Giovanni Amadori, presidente dell’associazione ‘Dino Amadori’, figlio del celebre e compianto luminare dell’oncologia, ha ricordato la grande empatia del padre, "che ogni giorno doveva avere un gesto di vicinanza, come può essere una carezza, con i suoi pazienti". Hanno preso la parola anche Romina Rossi, medico di cure palliative dell’Hospice di Forlimpopoli, Enzo Lazzaro dell’Aism di Forlì, Massimiliano Pantoli, biologo nutrizionista, e Stefano Conte di ‘Con.te trova il tuo equilibrio’.

Tony è morto il 18 aprile dello scorso anno all’ospedale di Siena, provincia nella quale si era trasferito dopo il matrimonio con Simona. Aveva 57 anni e gran parte della sua vita è stata accompagnata dalla malattia, ma, soprattutto, da quell’inguaribile voglia di vivere che ieri è stata celebrata ancora una volta. Alla fine dell’incontro, nel cuore di tutti e anche nelle intenzioni, c’è il desiderio di incontrarsi ancora, almeno una volta all’anno, nel suo indelebile ricordo.