"Iniziai ad amare l’illusionismo in ospedale"

Quando immaginiamo un mago ci viene subito in mente il classico personaggio con cilindro, frac e bacchetta oppure, ai più giovani, tornano alla memoria le avventure del giovane Harry Potter. Luca Bono, che si esibirà, domani alle 18 al teatro Diego Fabbri, non è né uno né l’altro; è, invece, un moderno prestigiatore che stupisce, diverte e cattura gli spettatori di tutte le età. Dopo numerosi sold out in tutta Italia, arriva nella città mercuriale con lo spettacolo ‘L’illusionista’ diretto da Arturo Brachetti con numeri di manipolazione, close up e illusionismo.

Luca Bono, come si è avvicinato alle arti magiche?

"È stato un caso. Da adolescente la mia passione più grande era il karting: nei fine settimana mio padre mi portava sulle piste in giro per l’Italia per gareggiare come pilota; lui si occupava di aggiustare il veicolo in modo che fosse sempre performante".

Poi cosa è successo?

"Avevo 14 anni quando ho avuto un incidente e sono stato ricoverato in ospedale; mio fratello Davide, appassionato di magia, per tenermi compagnia durante la convalescenza mi ha insegnato qualche trucco. Da lì è iniziato il mio viaggio alla scoperta dell’illusionismo".

Un cammino che lo ha portato in giro per il mondo. Quali sono state le tappe più significative per la sua carriera?

"Sono originario di Pino Torinese (in provincia di Torino) e ho avuto la fortuna di iniziare al circolo ‘Amici della magia’, tra le scuole di illusionismo più importanti d’Europa; qui ho trovato tanti maestri da cui imparare e scambiarsi giochi e opinioni. Poi sono andato a Parigi dove ho fatto tanta esperienza insieme ad Arturo Brachetti e ho vinto il Mandrake d’or, da considerarsi un po’ l’oscar della magia".

Come definirebbe i suoi spettacoli?

"Possono essere fruiti da tutti, grandi e piccoli. Lo show prevede non solo magia ma anche momenti più teatrali, con battute e monologhi, di conseguenza i bambini potranno godersi i momenti di gioco e gli adulti anche la rappresentazione teatrale. Sul palco non sarò da solo, insieme a me ci sarà anche Sabrina Iannece, artista e assistente straordinaria".

Qual è il numero a cui è più legato?

"L’esibizione a cui tengo di più, ma che allo stesso tempo mi crea più ansia, è sicuramente quella con le colombe, con cui ho vinto anche il campionato italiano di magia. Le ho da 15 anni e ognuna ha una sua personalità con cui devo fare i conti durante gli spettacoli; per quanto siano addestrate c’è sempre una dose di imprevedibilità con gli animali e quindi non sempre va tutto liscio".