Iniziativa del Comune per i danneggiati "Rimborsiamo i libri delle scuole superiori"

di Paola Mauti

Le scuole sono ovviamente considerate un simbolo di ripartenza, ma al tempo stesso comportano dei costi per frequentarle. Proprio per dare un segnale in questo senso, alla riapertura delle attività didattiche il Comune ha deciso di prevedere il rimborso del costo dei libri di testo degli istituti superiori per quanto riguarda gli studenti delle famiglie colpite dall’alluvione. L’iniziativa dell’amministrazione comunale di Forlì, ufficializzata ieri, fa seguito a un altro provvedimento preso questa estate per le famiglie alluvionate, cioè l’accesso gratuito ai centri estivi che è stato garantito ai bambini provenienti dai quartieri colpiti. Sono peraltro previste le stesse modalità per usufruire del nuovo beneficio.

"Vogliamo dare un segnale concreto, in termini di risorse, alle famiglie che sono state colpite dall’alluvione, mettendo a disposizione somme importanti per il rimborso dei libri di testo – dice l’assessora comunale alle politiche educative Paola Casara –. Riteniamo che questo provvedimento possa contribuire a rendere il rientro sui banchi di scuola meno doloroso per i ragazzi ma soprattutto per i genitori, colpiti dal dramma dell’alluvione e costretti ad avere a che fare con il caro-bollette, il caro-benzina e il caro-istruzione".

La modalità dunque per richiedere il rimborso è la seguente: le famiglie dovranno presentare una semplice autocertificazione, che attesti il loro inserimento nelle zone alluvionate e la presenza di un danno alla proprietà (modulo Cas o Cis). "Siamo pronti a soddisfare tutte le richieste che perverranno ai nostri uffici – conclude l’assessora Casara –. Quello che stiamo mettendo in campo è un provvedimento esteso e importantissimo, che questa amministrazione ha voluto fortemente portare avanti per alleggerire appunto le conseguenze pratiche del maltempo".

Nei prossimi giorni, sul sito del Comune di Forlì, verranno pubblicati i termini e le modalità di erogazione del rimborso.