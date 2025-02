Iniziative anche nei paesi. Film a Modigliana e Meldola

Il programma delle iniziative del Comune di Modigliana per la celebrazione del ‘Giorno del Ricordo’ prevede due iniziative.

La prima è già iniziata: consiste nell’invito alla lettura per tutto il mese di febbraio, presso la biblioteca del Comune e dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana, di otto importanti libri sull’argomento messi a disposizione degli utenti. Si tratta di: ’Foiba Rossa. Norma Cossetto, storia di un’italiana’; ’Dove andare e dove tornare’; ’Istria grigia’; ’La ragazza di Petrovia’; ’La miglior vita’; ’La bella borghesia’; ’La memoria dell’esilio: l’Istria e le memorie divise d’Europa’; ’Vento di terra’: ’Istria e Fiume: viaggio tra i Balcani e il Mediterraneo’.

La seconda iniziativa coincide con la celebrazione nazionale e si terrà domani alle 20,30 al Teatro dei Sozofili (ingresso libero), con la proiezione del film ‘Red Land (Rosso Istria)’, di Maximiliano Hernando Bruno. Ambientato in Istria dopo l’8 settembre 1943, il film riguarda la vita di Norma Cossetto, uccisa dai partigiani jugoslavi perché italiana e figlia di un dirigente locale del partito fascista.

La Repubblica italiana riconosce il ‘Giorno del Ricordo’ "per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle fobie, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani, e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale". Appunto questo confine dove si consumò il dramma di 250.000 italiani costretti a lasciare le loro case e andare in esilio. Il 25 luglio del 1943 Mussolini venne arrestato e l’8 settembre l’Italia firmò l’armistizio separato con gli angloamericani. Fu il caos per perché l’esercito non seppe più chi era il nemico e chi l’alleato. La tragedia coinvolge soprattutto le popolazioni civili istriane, fiumane, giuliane e dalmate perché in quei territori avanzano i nuovi nemici, i partigiani di Tito, animati dall’odio verso gli italiani.

Sempre domani alle 20,30, in sala ’Versari’, in piazza Orsini 12, a Meldola, il Comune organizza un incontro pubblico per ricordare e riflettere su questi tragici avvenimenti. Sarà presentato alla cittadinanza e proiettato il docufilm "Dal buio della storia. Forlì e la memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale", realizzato dal fotoreporter Fabio Blaco.

La serata sarà aperta dai saluti del sindaco Roberto Cavallucci, con successivo intervento dell’assessore alla cultura Michele Drudi; interverrà il meldolese Bruno Stipcevich, nato a Zara nel 1939, testimone e custode della memoria di eventi e fatti drammatici che hanno segnato la storia del nostro paese e dei paesi a noi vicini. Nei prossimi giorni, Stipcevich incontrerà gli studenti delle classi terze della scuola media ’Dante Alighieri’ di Meldola.

Giancarlo Aulizio