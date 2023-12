Iniziative di Natale a Rocca tra concerti, zoc e cene a tema

Con un concerto di musica sacra in chiesa e uno spettacolo la sera nel teatro Italia, si sono aperte lo scorso 8 dicembre a Rocca San Casciano le manifestazioni del calendario ’Rocca Natalizia 2023-2024’, organizzate da Pro Rocca, l’associazione presieduta da Elisa Rabiti e formata in gran parte da giovani.

Il prossimo appuntamento è fissato per il pomeriggio di sabato, quando alle 15 arriverà in piazza Garibaldi Babbo Natale per ritirare le letterine dei bambini e fare con loro una foto. Il programma entrerà nel vivo la sera del 20, con il concerto di Natale del Corpo bandistico alle 21 nel teatro Italia. La sera del 23, sempre in teatro alle 21, interverrà Maria Pia Timo, comica di Zelig.

Ma il clima natalizio esploderà la vigilia di Natale, quando sarà acceso in piazza Garibaldi E Zoc ed Nadel (foto) che riscalderà giorno e notte il paese fino al 7 gennaio. In quel periodo ogni sera un’associazione del paese preparerà attorno al fuoco la cena a base di prodotti locali, con la gara di massaie e chef. Fra le associazioni, si alterneranno Pro Rocca, Love Rocca, Avis, Circolo parrocchiale, Soccorso Alpino, Surprise Choir For Christmas, Gruppo socio-culturale della Misericordia, Rocchigiana Sport, Scuola materna Sacra Famiglia.

Il 5 gennaio sarà la giornata clou dell’inizio del 2024 con l’arrivo della Befana davanti ai Giardini pubblici, seguito dagli stand gastronomici in piazza , i fuochi artificiali dell’Epifania e alle 21.30 i Moka Club in musica. Il giorno 6 gennaio a Rocca sarà festa grande, in occasione del centenario di fondazione degli scout, con l’intervento del vescovo diocesano Livio Corazza e il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che per l’occasione potrebbe anche fare il punto della situazione con gli amministratori locali sul post-terremoto.

Quinto Cappelli