Iniziative tra i banchi Dallo sport alla legalità

Il mondo della scuola è sempre in fermento e lo dimostrano le tante iniziative che prendono vita tra i banchi (e non solo). Anche la provincia di Forlì-Cesena, con una delegazione di 21 persone composta anche da alcuni studenti del liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli, ha partecipato all’evento conclusivo dell’iniziativa nazionale ‘Game Upi’ (Giovani Autodeterminazione Movimento Empowerment) che si è tenuta nei giorni scorsi al Centro Elis di Roma, un programma nazionale con l’obiettivo di valorizzare lo sport come strumento per promuovere l’autodeterminazione e l’inclusione.

Anche quest’anno gli alunni dell’indirizzo classico del liceo Morgagni hanno partecipato alle olimpiadi nazionali di statistica. I primi tre classificati nella graduatoria dell’Istituto sono: Austo Parronchi, Pier Paolo Tassiello ed Edoardo Cappellano. Parronchi ha conquistato il 31° posto a livello nazionale su 1818 alunni di classi prime partecipanti alle Olimpiadi.

Prosegue il progetto innovativo per due classi terze dell’istituto tecnico Marconi, la IIIª A Elettronica e la IIIªC Meccatronica, che hanno aderito alla proposta del Comune di fungere da apripista per un’iniziativa destinata a tutte le scuole del forlivese. Il tema trattato è quello della legalità. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro con l’ex Questore Calogero Germanà, già collaboratore di Paolo Borsellino.

Gli studenti del centro di formazione professionale Cnos Fap-Aeca hanno vissuto un’esperienza unica alla scoperta di Roma, con visita del Vaticano in occasione del Giubileo.

Non mancano nemmeno i ritrovi di ex studenti: si sono ritrovati a cena i compagni degli anni 1995-2000 della Scuola elementare ‘Archimede Mellini’, insieme alle maestre Raffaella, Milena, Luigia e Daniela.