’Inno al perdersi’ all’Exatr: al via il festival dell’abbandono

Spazi Indecisi invita ad esplorare la Romagna in abbandono attraverso il Festival ‘Inno al Perdersi’ in svolgimento da domani al 27 maggio. Sei giorni di eventi tra Forlì, Rimini, Parco delle Foreste Casentinesi e Imola per rivivere la storia e le memorie passate di tanti luoghi abbandonati di In Loco: il Museo Diffuso dell’Abbandono attraverso suoni, visioni, incontri e passeggiate.

"Il festival vuole celebrare il legame profondo tra luogo e ricordo – afferma Francesco Tortori, cofondatore dell’associazione Spazi Indecisi – e invitare i partecipanti a perdersi tra passato, presente e futuro del territorio attraverso ricordi, suggestioni sonore e sogni, e a lasciarsi guidare dalla bellezza nascosta del territorio e dalla sua storia".

Si parte domani dalle 18 dall’ex deposito delle corriere, oggi ExAtr, con ‘I ricordi si depositano’, un allestimento dedicato alle storie e memorie del deposito e alla vecchia azienda di trasporti Sita; durante la serata sarà possibile vedere un lungometraggio inedito, scoprire le memorabilia parte del museo In Loco attraverso i ricordi e i racconti dei suoi ex lavoratori.

Si prosegue giovedì sempre in ExAtr con ‘Requiem’, una serata dedicata alla Darsena di Ravenna, a pochi giorni dalla demolizione delle torri Hamon dell’ex raffineria Sarom. Venerdì si chiudono le serate nell’ex deposito delle corriere con ‘Serata memorabile’, che trasformerà l’ExAtr in un club grazie al Dj set di Rikipicchi e Ianiero che, insieme a Magma, scaveranno nella memoria sonora e visiva nelle discoteche della Riviera romagnola, oggi abbandonate. Il programma completo su spaziindecisi.it.

Matteo Bondi