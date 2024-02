Inquinamento, Forlì ottava in Italia: "Ma il clima non ci sta aiutando"

In queste ore Forlì risulta all’ottavo posto nella classifica delle città più inquinate d’Italia e, se di solito le posizioni alte sono motivo di vanto, in questo caso c’è di che preoccuparsi. Uno sguardo d’insieme: al primo posto c’è Milano, seguita da altre due città emiliano-romagnole: Parma e Bologna; si torna poi in Lombardia con Pavia e poi di nuovo in Emilia, infatti incontriamo Piacenza, seguita da Brescia e Vicenza. A questo punto, ecco Forlì. Dietro di lei, Ravenna.

"Non è una classifica di cui andare fieri", l’ovvia considerazione dell’assessore all’ambiente, Giuseppe Petetta, il quale però ha qualche considerazione da fare: "Vanno fatte delle precisazioni, il posizionamento del Comune di Forlì va ragionato prima di tutto all’interno di un contesto più ampio, che è quello del bacino padano, una tra le maggiori aree interessate dall’inquinamento atmosferico in Europa. L’assenza prolungata di pioggia e correnti ventose in quest’ultima settimana ha poi contribuito al peggioramento dell’indice di inquinamento atmosferico da PM2.5".

Un problema comune, insomma, e non del tutto gestibile da politiche locali, ma "questa amministrazione – sottolinea Petetta – è impegnata su più fronti per contrastare la concentrazione di polveri sottili nell’aria, a partire dalla promozione di corretti stili di vita, basati sull’utilizzo diffuso di forme di mobilità sostenibile come Bike to work, Bicipolitana, Bike sharing e altro ancora".

L’impegno riguarda anche la sostenibilità energetica di grandi edifici che, oggi, sono particolarmente energivori. "Non va dimenticato – prosegue infatti l’elenco – il vasto piano di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, a cui abbiamo affiancato investimenti importanti sul fronte delle colonnine per la ricarica di auto elettriche e l’adozione di ordinanze sindacali che recepiscono tutte le misure emergenziali per l’allerta smog emanate dalla Regione Emilia-Romagna". Ma per vedere i risultati sulla qualità dell’aria si dovrà pazientare ancora diverso tempo: "Si tratta, nella maggior parte dei casi – conclude – di politiche strutturali i cui risultati si vedranno nel medio-lungo periodo".