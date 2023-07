Inquinamento nel Ronco Aspirata la chiazza oleosa: col drone caccia ai responsabili

È durato per tutta la giornata di ieri l’intervento dei tecnici di Arpae nel fiume Ronco, a Pieveacquedotto. Nel tardo pomeriggio di martedì erano giunti sul posto, dopo una serie di segnalazioni, i vigili del fuoco di Forlì, con una squadra di soccorritori fluviali insieme ai sommozzatori di Ravenna, che avevano posizionato, con utilizzo anche di gommoni, delle barriere assorbenti per evitare la propagazione di una sostanza chimica non identificata: una chiazza oleosa galleggiante, che copriva inizialmente una superficie di circa 30 metri quadri.

I tecnici di Arpae, con i colleghi della Regione del servizio tecnico di bacino e del consorzio di bonifica, hanno riscontrato la presenza di idrocarburi, la cui provenienza è però al momento ignota.

Sono in corso accertamenti lungo lo scolo Baranzola, che si immette nel fiume primario, anche con l’aiuto del drone di Arpae: secondo i tecnici lo sversamento del materiale sarebbe avvenuto proprio lungo lo scolo Baranzola. Gli esperti hanno provveduto ad aspirare gran parte della la sostanza. Terminata la pulizia, saranno collocate altre barriere assorbenti lungo il fiume. I vigili del fuoco gireranno poi il verbale in procura per eventuali risvolti penali.