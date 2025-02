"Insegnare rispetto e decoro: questa la chiave per un futuro migliore"

Da sempre i temi ambientali e di economia circolare sono tra i più gettonati dagli studenti che partecipano ai Campionati di Giornalismo promossi da Il Resto del Carlino: si tratta di tematiche particolarmente care ad Alea Ambiente, da tempo partner del progetto. "Riteniamo fondamentale – afferma Simona Buda, presidente di Alea Ambiente – portare avanti, all’interno delle scuole del territorio, progetti di sensibilità ambientale e proprio per questo negli anni sono ormai 10.000 gli studenti che sono stati coinvolti. Crediamo fermamente, infatti, che l’educazione al rispetto dell’ambiente e dunque al decoro cittadino sia una delle chiavi fondamentali per costruire un futuro migliore e sostenibile".

Alea porta avanti le sue numerose iniziative al fianco delle scuole nell’idea che "i bambini di oggi sono i cittadini di domani e dotarli degli strumenti necessari per comprendere l’importanza della salvaguardia del nostro pianeta è un passo cruciale per garantire un ambiente sano e pulito per le generazioni future". Buda entra poi nel merito dei progetti già attivi: "Le attività proposte nelle scuole – prosegue – comprendono laboratori pratici, incontri con esperti del settore e giochi educativi che aiutano i bambini a scoprire il ciclo dei rifiuti e capirne l’importanza. Attraverso queste iniziative, i ragazzi imparano non solo a riconoscere il valore di fare scelte consapevoli e di sviluppare comportamenti responsabili verso l’ambiente ma, spesso, sono loro che una volta in famiglia, si fanno portavoce di questi fondamentali principi trasmettendo agli adulti le corrette pratiche di gestione dei rifiuti".

"Voglio cogliere l’occasione per ringraziare gli insegnanti e le scuole che si sono impegnati in questi progetti – conclude Buda –. Insieme possiamo creare una cultura del rispetto ambientale che da un lato arricchisca i nostri giovani e dall’altro abbia un impatto diretto positivo sull’intera comunità".