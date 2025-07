Insieme per divertirsi: ecco Vallfestival

A braccetto con Meldola: la programmazione di luglio della rassegna ‘Predappio vive l’estate’ si apre con la prima edizione di un evento organizzato con l’obiettivo di riportare i giovani a far festa nel contesto collinare mozzafiato di Rocca delle Caminate, più precisamente al Sasso, e dall’idea di unire le vallate del Rabbi e del Bidente in un’unica grande occasione di socialità, musica e buon cibo. È nato così ‘Vallfestival – dove la valle suona col vento’, un evento in programma oggi, dalle 18 all’una di notte, che gode del patrocinio dei Comuni di Predappio e di Meldola. Sarà un’occasione di divertimento che avrà anche una ricaduta benefica sul territorio.

A progettare l’iniziativa è stato un gruppo di giovani tra i 25 e i 30 anni residenti nelle vallate, di cui si fa portavoce il meldolese Maicol Canali di Scardavilla: "Vallfestival è una proposta pensata per riportare i giovani a vivere le nostre colline, attraverso un evento di festa al Sasso, una località suggestiva e ricca di magia. Per il lancio di questa prima edizione dell’evento abbiamo avuto la fortuna di poter contare su una forte rete di collaborazione sul territorio. Ci teniamo a ringraziare per il sostegno Lorenzo Lotti, assessore alle associazioni ed eventi del Comune di Predappio, la Consulta dei Giovani del Comune di Predappio, la Pro loco di Meldola e il suo presidente Davide Zattini".

Lo stesso Zattini sottolinea: "L’evento nasce dall’idea di unire la valle del Bidente e quella del Rabbi e riportare i giovani a divertirsi in un contesto natuirale mozzafiato".

A farla da padrone a Vallfestival sarà la musica e l’offerta gastronomica: a partire dal tardo pomeriggio, sarà possibile godersi un aperitivo o una cena accompagnati da musica dal vivo. La serata continuerà poi con una line-up di dj che faranno ballare fino a tarda notte sotto il cielo stellato, immersi nella bellezza del panorama collinare. Ad animare l’evento saranno la band predappiese dei ‘Nemesia’ e, a seguire, i dj Luca Milandri (Meldola), Matteo Nunziadini (Predappio) e Pankakes (Forlì), con il vocalist Marco Casadei. Per quel che riguarda l’ambito food and drink, saranno presenti diversi truck. L’offerta gastronomica sarà affidata alla bruschetteria Gambacorta Anni ’20 di Predappio, alla trattoria ‘Da Piseppo’ (pizza al tegamino), a Miki Confini (panini) e ai dolci del Maggie’s Truck (waffle, crêpe e bomboloni). Le bevande saranno a disposizione al Vallbar, gestito dai giovani organizzatori. L’ingresso all’evento è ad offerta libera. Il ricavato della serata, una volta detratte le spese, sarà devoluto alla Misericordia di Predappio e all’Irst ‘Dino Amadori’ di Meldola.