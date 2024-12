Insieme verso il Natale. Il presepe dei bambini anima l’area dei Portici

La scuola Don Bosco celebra la magia del Natale attraverso tre valori per lei importanti, quelli tradizione, educazione e partecipazione. Domani, alle ore 17, ai Portici, i bambini del nido e della scuola dell’infanzia metteranno in scena un presepe vivente, frutto di un percorso educativo che ha coinvolto insegnanti, famiglie e il comitato di quartiere.

L’idea nasce dalla riscoperta, da parte del gruppo educativo, della figura di San Francesco d’Assisi, che nel 1223 realizzò il primo presepe vivente a Greccio, un piccolo borgo montano in provincia di Rieti. In un paesaggio brullo e in qualche modo simile a quello della Palestina, il santo volle ricreare l’attesa e la natività per trasmettere al popolo in maniera concreta e tangibile l’importanza della nascita di Gesù. Ed è in questo spirito che, ancora oggi, si continuano a realizzare i presepi viventi, importanti in particolare per i più piccoli.

"Abbiamo fatto conoscere ai bambini la storia del religioso – spiega Ida Ricci, insegnante della Don Bosco, ripercorrendo le prime tappe dell’iniziativa – facendoli riflettere sul significato profondo del Natale. Abbiamo poi osservato meglio i personaggi che popolano il presepe: ognuno di loro ha portato una statuina da casa".

Durante il percorso, i piccoli hanno avuto l’opportunità di scoprire alcuni antichi mestieri grazie alla collaborazione degli artigiani del quartiere. "Abbiamo invitato il fornaio a scuola – prosegue Ricci – che ha allestito un laboratorio dove hanno potuto mettere le mani in pasta, sfornando pane e biscotti. Non solo: siamo andati anche dal calzolaio, che ha spiegato come si lavora la pelle, dalla sarta e dal falegname, dove i bambini hanno lavorato il legno, portando poi la loro ‘opera’ a casa".

La realizzazione del presepe vivente è stata possibile anche grazie al coinvolgimento delle famiglie, che hanno contribuito con la creazione degli addobbi, ricoprendo alcuni ruoli chiave, e al supporto del comitato di quartiere, che si occuperà di preparare una golosa merenda per tutti i partecipanti.

"L’iniziativa del presepe vivente ai Portici – conclude l’insegnante – ha anche l’obiettivo di valorizzare la nostra zona. Partiremo da quattro punti diversi, cantando alcuni brani natalizi, per poi arrivare nei pressi della struttura dove ci accoglierà un babbo che impersonerà San Francesco". In caso di pioggia, il presepe verrà allestito sotto il loggiato nel retro del centro commerciale (via Bonali). La cittadinanza è invitata.

Valentina Paiano