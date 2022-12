Installato in ospedale un nuovo colposcopio

È stata presentata ieri la nuova strumentazione in dotazione al reparto di Prevenzione Oncologica dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì: un colposcopio ‘Santec’ di ultima generazione, del valore di oltre 20mila euro, che è stato donato dall’Istituto Onclologico Romagnolo al dipartimento diretto dal dottor Fabio Falcini. La collaborazione, che aveva portato all’installazione dello stesso macchinario anche all’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia del medesimo ospedale, era stata ufficialmente sancita a maggio, nella cornice dei festeggiamenti per il 50° anniversario dell’associazione nazionale. Un altro colposcopio è stato inoltre donato dallo Ior al reparto di Prevenzione Oncologica dell’ospedale Infermi di Rimini.

Il grande vantaggio di questi dispositivi, che riescono a riprodurre immagini aumentate e dettagliate anche delle lesioni più piccole a carico di vulva, vagina e utero, è quello di garantire diagnosi sempre più rapide e precise, insieme a terapie meno impattanti sulla qualità di vita delle pazienti.

"Abbiamo pensato che non ci fosse maniera migliore di celebrare il traguardo dei cinquant’anni della nostra realtà restituendo qualcosa di cui potranno beneficiare le donne che abitano il nostro territorio – ha detto Giancarlo Corzani, direttore di Confesercenti forlivese –. Abbiamo scelto insieme allo Ior di investire sulla prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori femminili in ossequio e in memoria di Stenio Antonelli, nostro storico e amato Presidente per oltre 28 anni, sempre attento e sensibile alla tematica dell’imprenditoria al femminile".

A esprimersi è stato anche Fabrizio Miserocchi, direttore generale Ior: "abbiamo già previsto l’attuazione di un percorso di prevenzione dedicato a tutte le dipendenti e alle associate di Confesercenti, per sensibilizzarle sull’importanza di una diagnosi precoce dei tumori al seno e ginecologici. Stiamo poi valutando con i vertici dell’Ausl Romagna l’acquisizione di nuove tecnologie che mettono a disposizione dei nostri professionisti l’ausilio dell’intelligenza artificiale per percorsi clinici sempre più precisi, tempestivi e personalizzati. Questo è lo spirito dello Ior".

