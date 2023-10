Integra Solutions cambia sede: spazio moderno e polifunzionale

Ha inaugurato nelle scorse settimane la nuova sede di Integra Solutions in via Costanzo II. L’impresa di comunicazione forlivese è attiva sul territorio da 23 anni. Nuova filiale ma l’obiettivo rimane lo stesso: progettare e realizzare campagne caratterizzate da un mix di creatività, tecnologia e soluzioni data-driven ideate per accompagnare al successo le imprese. La sede, definita ‘la casa delle idee’, è uno spazio moderno e polifunzionale a basso impatto ambientale, che vuole coniugare il modello ibrido di lavoro tra postazioni fisse e d’ispirazione, contenendo anche della sale per le riunioni collaborative e delle aree conviviali per i momenti di pausa. L’agenzia conta 25 collaboratori e dipendenti, 4 dei quali assunti nel 2023 e sostiene lo sport locale, in particolare Pallacanestro 2.015. Inoltre, Integra Solutions è partner di TedX Forlì e si impegna per la valorizzazione culturale della città. Nei locali adiacenti a quelli di Integra Solutions, ha trovato la propria sede anche Romagna Digital Valley, una start up che si appresta a lanciare una nuova masterclass, dopo aver formato i primi 8 ’digital skillers’, rendendoli pronti e avviati a entrare nel mercato del lavoro. All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, il presidente della Camera di Commercio della Romagna Carlo Battistini e l’assessore alle Attività Produttive Paola Casara. Alla cerimonia è intervenuto anche mons. Livio Corazza, vescovo della Diocesi di Forlì-Bertinoro.

m.r.