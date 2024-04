Intelligenza artificiale con il prof Borghi

Cos’è l’intelligenza artificiale? Come ci cambierà la vita e come possiamo governarla? Nuova Civiltà delle Macchine e Comune danno inizio al ciclo di incontri ‘Questioni digitali - Intelligenza artificiale’. Il primo incontro, dedicato al percorso scientifico-tecnologico dell’intelligenza, si svolgerà domani alle 18 in via Caterina Sforza 45 (ex asilo Santarelli) e sarà presente il prof Guido Borghi dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Videoconferenza sul canale YouTube dell’associazione.