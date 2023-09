Intelligenza artificiale e arte: due workshop domani e sabato

L’ottava edizione di Ibrida-Festival Internazionale delle Arti Intermediali che si terrà a Forlì da venerdì a domenica all’ExATR (via Ugo Bassi) prevede domani e sabato due occasioni di formazione. Domani (dalle ore 18 alle 21) è in programma il workshop ‘Imagine. Fra fotografia e Intelligenza Artificiale’ condotto dal fotografo Filippo Venturi. Verrà esplorata l’evoluzione del ruolo dell’immagine nella comunicazione e nella vita quotidiana e della sua influenza nel mondo della fotografia. Si parlerà dei timori e delle potenzialità dell’intelligenza artificiale. Inoltre Venturi presenterà alcuni suoi progetti spiegando l’integrazione proprio dell’AI nei suoi lavori e di come questa possa ampliare le prospettive dei fotografi e dei loro progetti. Il workshop è teorico e non è necessaria alcuna attrezzatura.

Il secondo appuntamento si terrà sabato (dalle 10 alle 13) ed è con l’artista visuale e docente Igor Imhoff, che proporrà ‘Stable diffusion. Il video è l’avvento dell’AI’. Si tratta di una guida su un lavoro on line e poi su una macchina locale, analizzando strumenti e librerie per sfruttare meglio questo mezzo senza dimenticare i rapporti con altri software. Costo: un workshop 30 euro, pacchetto due workshop 50. Info: [email protected]

r. r.