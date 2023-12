Intelligenza artificiale e clima. In città il G7 Scienza e Tecnologia

Il G7 Scienza e Tecnologia a presidenza italiana si terrà in Emilia Romagna e una parte degli eventi in calendario avrà luogo proprio a Forlì, mentre una delle sedi principali che ospiteranno panel e laboratori tematici sarà il tecnopolo Cineca di Bologna che ospita il supercomputer Leonardo. L’evento è in agenda per il prossimo luglio, ma sono ancora da definire le date precise. Ad annunciarlo è il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini (foto). "La scienza e la ricerca rivestono un ruolo centrale per affrontare al meglio le sfide globali che abbiamo di fronte, dai cambiamenti climatici all’intelligenza artificiale. Il G7 Scienza e Tecnologia sarà una fondamentale occasione di confronto internazionale e un’opportunità per rafforzare la funzione della diplomazia della scienza, un potente strumento per la promozione dell’innovazione, la crescita economica, il miglioramento della condizione umana e del pianeta e la soluzione dei conflitti".

Tra i temi in agenda anche la governance dell’intelligenza artificiale: "Oltre al capitale tecnologico – ha sottolineato Bernini – è fondamentale quello umano. A monte e a valle della intelligenza artificiale ci devono essere intelligenze umane che programmano, tirano le fila e fanno una sintesi ed è proprio quello a cui lavoreremo nel nostro G7".

Soddisfatta la deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari: "Forlì, in particolare, ospiterà il vertice tematico dedicato all’università e la tecnologia: un riconoscimento straordinario per la nostra città e la nostra Regione. Voglio ringraziare ila ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, per avere scelto la nostra terra. Per tutti i cittadini romagnoli sarà un onore ospitare questo importante appuntamento. Il G7, infatti, darà una grande visibilità all’Emilia-Romagna e alla città di Forli, e costituirà un’opportunità importante per discutere e confrontarsi sulle nuove sfide che ci attendono, dai cambiamenti climatici all’intelligenza artificiale".