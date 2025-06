‘Intelligenza criminale’. L’indagine di Scafoglio

Sarà presentato domani alle 18.30 al circolo Arci Asyoli di Forlì (corso Garibaldi 280), il saggio ‘Intelligenza criminale’, opera del giornalista e scrittore Giovanni Scafoglio, in libreria con CartaCanta editore. Dopo l’apprezzata anteprima al Salone del Libro di Torino, l’autore svelerà al pubblico il lato oscuro dell’intelligenza artificiale. Sviscerato attraverso un reportage che si traduce in una lucida analisi dei pericoli e dei rischi connessi all’utilizzo quotidiano. In un volume che si rivela un utile strumento per chi desidera orientarsi consapevolmente nel presente e capire cosa si cela dietro l’IA generativa: non solo innovazione, ma raccolta sistematica di dati, modelli che rafforzano stereotipi e polarizzazioni, algoritmi che alimentano emozioni tossiche perché più redditizie. "A differenza dell’essere umano, che può ammettere l’ignoranza su un argomento, questi modelli tendono a fornire risposte anche in assenza di informazioni adeguate, generando contenuti che possono sembrare plausibili ma che sono errati o inventati – spiega Scafoglio, in libreria per la settima volta –. In pratica creano fake, mentono, inventano, mistificano. Il tutto in maniera inconsapevole poiché non sanno quello che fanno". A dialogare con l’autore Renzo Casadei, editore e prefatore del libro. L’attore e registra teatrale Franco Palmieri leggerà alcuni brani. È prevista la partecipazione dell’avvocato Francesco Amato (esperto di privacy e IA), la psicoterapeuta Caterina Rondelli e il dottor Mauro Conti, chiamati a una riflessione sul tema ’IA, giovani e adolescenti: opportunità e rischi?. Sarà presente anche il vicesindaco Vincenzo Bongiorno. Ospite il musicista Francesco Picciano.

Scafoglio è giornalista, scrittore e pubblicitario. Sin dal suo esordio con ’L’ombra della città’ (2007), ha sviluppato un percorso originale che intreccia letteratura, musica, fotografia e tecnologie avanzate. Dopo i romanzi ’La misteriosa malattia dei diavoli blu’ e ’Babyblues’, dal 2019 esplora l’uso dell’IA generativa nei processi creativi, diventando uno dei primi autori italiani a integrarla in modo strutturale nella narrazione e nella produzione artistica. Nel 2022 ha pubblicato ’Il Sacro Profano’, il primo romanzo al mondo a combinare NFT, realtà aumentata e IA per offrire un’esperienza immersiva totale. Nello stesso anno ha firmato Dismaland IA, un album sperimentale realizzato con voci artificiali in diverse lingue. Nel 2023 ha pubblicato il saggio ’L’intelligenza artificiale non esiste’, una riflessione critica sul linguaggio e sull’ideologia delle tecnologie digitali.

Francesca Miccoli