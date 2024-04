Inter Club pronto alla festa. Ben 1.377 tifosi nerazzurri: è tra i più grandi d’Italia

Fervono i preparativi per la festa scudetto dell’Inter Club Forlì nella sede di viale Roma 269, zona Ronco, dove – già prima della partita contro il Milan di questa sera – alla finestra sventola già la bandiera con la seconda stella. Alla faccia della scaramanzia. Venticinque tifosi sono pronti per partire con un pullman per San Siro ad assistere alla sfida con il Milan nel derby tricolore che potrebbe assegnare il 20° scudetto ai nerazzurri.

Tra i presenti ci sarà anche il presidente dell’Inter Club Forlì, Oreste Lugaresi: "Abbiamo pochi biglietti per questo derby perché gioca in casa il Milan e così saremo meno del solito. Vincere lo scudetto nel derby avrebbe un sapore tutto particolare". L’Inter Club Forlì è uno dei più numerosi d’Italia e vanta ben 1377 soci.

Durante l'anno, le partite dell'Inter sono state viste da tanti tifosi allo stadio, con i pullman, e anche al circolo di viale Roma, dove è allestito un maxischermo per i soci. Il vicepresidente del club è Mauro Valbonetti, i segretari sono Moreno Benini e Filippo Giorgetti, mentre la responsabilità della sala tv è di Nunzio Ludovico e Franco Melis.

Alessandro Rondoni