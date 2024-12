Intercity Gospel Train stasera in duomo col Concerto di Natale

Si tiene stasera il 14° e atteso Concerto di Natale in duomo del gruppo forlivese Intercity Gospel Train Orchestra, diretto dal maestro Valerio Mugnai, autore anche degli arrangiamenti musicali del coro. Un evento che promette di regalare emozioni, impreziosito dall’esecuzione dal vivo di talentuosi musicisti ad accompagnare le coinvolgenti performance del gruppo. Quest’anno il concerto assume una dimensione speciale, facendosi portavoce di un importante messaggio di solidarietà: con quanto raccolto ad offerta libera si sosterrà Artoi, realtà no-profit impegnata in un approccio innovativo all’oncologia. Artoi (Fondazione per la ricerca di terapie oncologiche integrate) si dedica alla ricerca scientifica e alla divulgazione di trattamenti complementari, offrendo nuove prospettive di cura e benessere.

"Il pubblico – presentano così gli organ zzatori l’evento – sarà condotto in un emozionante viaggio nel tempo e nello spazio attraverso l’incontro con i tre spiriti del Natale – il Passato, il Presente e il Futuro – ognuno portatore di un messaggio di speranza, consapevolezza e impegno per un domani più giusto e sostenibile:  Lo Spirito del Natale Passato riporterà alle radici dello Spiritual, celebrando la capacità della musica di risvegliare la memoria collettiva, le tradizioni e la forza dell’anima; Lo Spirito del Natale Presente si esprimerà attraverso le note del Pop, rappresentando le sfide e le complessità del nostro tempo, ma anche la bellezza della connessione e della condivisione; lo Spirito del Natale Futuro guarderà verso un orizzonte di speranza e gioia con il Gospel, mostrando come la pedagogia dei gesti e l’impegno per i diritti universali possano guidarci verso un’umanità più solidale e pacificata". Il concerto è reso possibile grazie al supporto di Otoplus (centro audioprotesico) e Brunelli (azienda di progettazione di stampi per materie plastiche). Ingresso a offerta libera.