Internazionale Irst. Lotta ai tumori, un piano di studio con cinque Paesi

L’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola è in prima linea nella frontiera europea di diagnosi e prognosi epigenomica dei sarcomi attraverso lo studio triennale denominato ’epinansarc’, finanziato dall’iniziativa europea Transcan-3, un piano coordinato dal dottor Silvestro Conticello dell’Ispro di Firenze.

Il progetto riunisce un consorzio internazionale composto da sette istituzioni di eccellenza provenienti da cinque Paesi. La durata è triennale e il finanziamento complessivo è di oltre 1,2 milioni di euro, di cui 400mila per le attività di Irst che riveste un ruolo chiave perché oltre a essere responsabile della raccolta dei campioni chirurgici e dello sviluppo di colture primarie tumorali, è al centro delle attività di analisi farmacologica e validazione clinica, con l’obiettivo di identificare biomarcatori predittivi di risposta terapeutica.

A guidare le attività per l’Irst è il dottor Alessandro De Vita, referente per la ricerca transnazionale sui sarcomi affiancato da un team multidisciplinare composto da varie strutture Irst tra cui: Centro risorse biologiche, Ssd Terapie cellulari avanzate e Tumori rari, Ufficio ricerca, Unità di biostatistica e sperimentazioni cliniche; in stretta collaborazione con le chirurgie e le anatomie patologiche dell’Ausl Romagna, tra cui l’Ortopedia, la Chirurgia generale e l’Anatomia patologica dell’ospedale ‘Pierantoni-Morgagni’ di Forlì, nonché la chirurgia maxillo-facciale e l’anatomia patologica dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena.

"Il nostro impegno è quello di sviluppare una piattaforma diagnostica integrata – sottolinea De Vita – basata su dati genetici ed epigenetici, che consenta una stratificazione precisa dei pazienti affetti da sarcoma per una gestione più efficace della malattia".

