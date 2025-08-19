Internazionale Irst. Lotta ai tumori, un piano di studio con cinque Paesi

Sam, un addio pesante

CronacaInternazionale Irst. Lotta ai tumori, un piano di studio con cinque Paesi
19 ago 2025
OSCAR BANDINI
Cronaca
L’istituto ’Dino Amadori’ di Meldola in prima linea per la diagnosi dei sarcomi. Un progetto triennale di ricerca e analisi finanziato con 1,2 milioni di euro.

L’equipe medica che dirige lo studio coordnata da Silvestro Conticello (primo a sinistra)

L’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola è in prima linea nella frontiera europea di diagnosi e prognosi epigenomica dei sarcomi attraverso lo studio triennale denominato ’epinansarc’, finanziato dall’iniziativa europea Transcan-3, un piano coordinato dal dottor Silvestro Conticello dell’Ispro di Firenze.

Il progetto riunisce un consorzio internazionale composto da sette istituzioni di eccellenza provenienti da cinque Paesi. La durata è triennale e il finanziamento complessivo è di oltre 1,2 milioni di euro, di cui 400mila per le attività di Irst che riveste un ruolo chiave perché oltre a essere responsabile della raccolta dei campioni chirurgici e dello sviluppo di colture primarie tumorali, è al centro delle attività di analisi farmacologica e validazione clinica, con l’obiettivo di identificare biomarcatori predittivi di risposta terapeutica.

A guidare le attività per l’Irst è il dottor Alessandro De Vita, referente per la ricerca transnazionale sui sarcomi affiancato da un team multidisciplinare composto da varie strutture Irst tra cui: Centro risorse biologiche, Ssd Terapie cellulari avanzate e Tumori rari, Ufficio ricerca, Unità di biostatistica e sperimentazioni cliniche; in stretta collaborazione con le chirurgie e le anatomie patologiche dell’Ausl Romagna, tra cui l’Ortopedia, la Chirurgia generale e l’Anatomia patologica dell’ospedale ‘Pierantoni-Morgagni’ di Forlì, nonché la chirurgia maxillo-facciale e l’anatomia patologica dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena.

"Il nostro impegno è quello di sviluppare una piattaforma diagnostica integrata – sottolinea De Vita – basata su dati genetici ed epigenetici, che consenta una stratificazione precisa dei pazienti affetti da sarcoma per una gestione più efficace della malattia".

o. b.

