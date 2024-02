Interrogatevi sul vostro rapporto di coppia

Giunchi *

La prima domanda che la sua lettera mi ispira è se avete un dialogo, lei e sua moglie. Perché se manca questo, manca uno degli ingredienti più importanti per un buon rapporto amoroso. E’ certo che non ci sia nient’altro di nuovo nella vita di sua moglie oltre alla possibilità che possa avere una relazione con un altro uomo? Ha provato a chiederglielo? Cos’è che la rende così gioiosa? Lei pensa che possa avere dei buoni motivi per offrirsi a un altro uomo? Come va la vostra relazione? Come mai non è gioiosa con lei? Nella lettera mi dà pochissimi elementi per costruire una risposta personalizzata. Proverò a risponderle basandomi sulla mia esperienza.

Cosa può allontanare l’una dall’altro? Prima di tutto dovreste chiedervi se avete mai creato un vero rapporto di intimità, complicità e piacere. Vi invito a chiedervi cosa manca nel vostro rapporto. Cosa è cambiato nella stima, nell’amore e nel dedicarvi l’uno all’altra? L’ha trascurata affettivamente? L’ha data per scontata? Segni di attenzione e preoccupazione glieli ha dati? Cosa può spingere a tradire? La noia? Il bisogno di sensazioni forti? Di novità? Di conquista di chi non si possiede? O il bisogno di sentirsi amate e desiderate, di considerazione?

Il tradimento o il semplice sospetto può e deve portare a interrogarsi su cosa manca nel rapporto. Se la distanza è diventata la nuova dimensione del viversi è necessario chiedersi perché accade. Perché la minaccia dell’infelicità o del tradimento è alle porte. Ai lettori chiedo, siete sicuri di conoscer vostra moglie? L’avete mai osservata veramente? Vi divertite con lei?

Tra gli ingredienti di un rapporto fallimentare c’è una conflittualità accesa oppure una sotterranea che si manifesta in frequenti battibecchi per questioni di poco conto, pretesti per scaricare le tensioni provocate da temi di fondo molto più importanti, costantemente evitati.

Gli ingredienti che possono rendere felice una coppia sono la capacità di divertirsi, avere interessi comuni, il desiderio e il piacere di stare insieme, dialogo, complicità e soprattutto una buona intimità. Se la vostra intimità non è piacevole chiedetevi cosa è cambiato o cosa manca da sempre.

Ci sono donne che hanno un buon rapporto con il loro corpo e traggono piacere dalla sessualità e donne che al contrario provano pudore e non la vivono con libertà e piacere. In altre coppie è il marito che manca di desiderio e trascura la sessualità perché la vive con disagio. La sessualità è una delle dimensioni più trascurate dalle coppie, ma anche la più importante.

* psicologa e psicoterapeuta