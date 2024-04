Interventi sui fiumi ’Somma urgenza’ finita. Altri 19 in progettazione

Sono centinaia i cantieri in capo all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile che riguardano i corsi d’acqua delle zone interessate dall’alluvione: alcuni sono completati, mentre altri sono in corso d’opera. A quasi un anno dal disastro, è il momento di fare un punto.

Sul Montone gli interventi si sono susseguiti su tutto l’alveo, da monte a valle, e cioè dal crinale appenninico ai tratti arginati di pianura; va segnalato un intervento di somma urgenza a San Benedetto in Alpe, dove un’ampia frana ha occluso l’alveo del corso d’acqua. Nel complesso, sul Montone sono conclusi o in corso 13 interventi per oltre 8 milioni. A questi se ne aggiungono altri nove in fase di avvio/progettazione, che portano il totale a più di 18 milioni.

I 14 cantieri attivati in somma urgenza sul territorio di Forlì-Cesena, per un importo totale di circa 13 milioni e 600mila euro, sono tutti conclusi. A questi si aggiungono altri 19 interventi, per un valore di 28 milioni e 750mila euro, tutti in progettazione tranne uno che è partito questa settimana, del valore di 500mila euro nel Comune di Galeata dove è franata la strada che porta all’abbazia di Sant’Ellero, proprio in concomitanza del giardino delle scuole elementari.

A questi 19 cantieri se ne aggiungono ulteriori 4 per 3 milioni e 970mila euro, finanziati dall’ordinanza 15. Un intervento, finanziato con 1 milione di fondi Pnrr, riguarda i comuni di Civitella di Romagna, Santa Sofia e Verghereto per il consolidamento e la riduzione del rischio idrogeologico di alcuni pendii in abitati da consolidare, in aree a rischio frana e in strade provinciali interessati da dissesti che mettono a rischio la pubblica incolumità.

Un altro, da 500mila euro sempre di fondi Pnrr, riguarda la manutenzione straordinaria delle arginature e la messa in sicurezza lungo i corsi d’acqua dei bacini idrografici del comprensorio. Infine, ancora con finanziamenti Pnrr, altri due interventi: il primo sui fiumi Montone, Ronco, Bevano nei comuni di Bertinoro, Forlì e Forlimpopoli per la sistemazione degli argini da 1,5 milioni di euro. Un intervento sui fiumi Montone e Ronco-Bidente nei comuni di Bertinoro, Forlì e Meldola per la manutenzione straordinaria da 365mila euro.

A Premilcuore, nel versante del fiume Rabbi, è previsto un ripristino da 300mila euro per consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico. Infine, la messa in sicurezza dei corsi d’acqua nel forlivese per 500mila euro. Ci sono, inoltre, 8 interventi per 1 milione e 344mila euro della programmazione regionale o di altre risorse straordinarie di Protezione civile, anticipate e già attivate. A completare il quadro si unisce la programmazione dei fondi Pnrr, Fsc e dei fondi della programmazione regionale a valere sul 2024 e il 2025 (19 interventi per quasi 17 milioni di euro). In totale, nella provincia di Forlì-Cesena, parliamo di 53 interventi per 66 milioni e 630mila euro