Interventi sui ponti nelle vie Lama,. Mattei e Candiano

La giunta ha approvato i progetti di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di ripristino e rinforzo infrastrutturale dei cavalcaferrovia di via Lama a Villa Selva e via Candiano alla Cava, e del ponte lungo il fiume Ronco in via E. Mattei. "Gli interventi, finanziati con risorse del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità, sono il frutto di un censimento accurato avviato negli anni scorsi dall’Amministrazione per la valutazione della sicurezza e della stabilità di viadotti, ponti e ponticelli sul territorio comunale di Forlì – spiega l’assessore Giuseppe Petetta –. Questa capillare indagine ha escluso potenziali condizioni di rischio associate a eventi franosi o azioni idrodinamiche e per questi tre ponti non sono emersi problemi di stabilità".