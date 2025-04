Interventi sul territorio: in pochi giorni due denunce e un arresto

Nei giorni scorsi i carabinieri di Forlì hanno effettuato una serie di servizi di controllo che hanno fatto emergere diverse criticità. Un 46enne nigeriano senza fissa dimora è stato arrestato per il reato di minaccia, commesso nell’estate del 2017 a Massa, in Toscana. Un uomo e una donna sono stati denunciati dai carabinieri di San Martino in Strada per aver violato gli obblighi di sorveglianza speciale. Infine, un automobilista è stato denunciato a Castrocaro per guida in stato di ebrezza: patente ritirata e veicolo sottoposto a sequestro.