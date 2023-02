Interventi sulle strade vicinali: nel 2022 lavori per 110mila euro

Sono in corso a Santa Sofia diversi interventi di sistemazione e di messa in sicurezza delle strade vicinali a uso pubblico gestite dal Consorzio riunito che comprende 17 strade per circa 47 km di proprietà di tutti i proprietari soci e del Comune di Santa Sofia. Nel 2022 gli interventi effettuati ammontano a circa 110.000 euro dei quali 55mila a carico del Comune, che partecipa con il 50% della spesa. Il Consorzio di Bonifica della Romagna, tramite una convenzione in essere dal 2010, gestisce la parte tecnica progettando, coordinando e contabilizzando i lavori che di anno in anno si rendono necessari.

Gli interventi hanno riguardato nel 2022 le seguenti arterie: Rovereti; Monte di Valle; Le Ginestre; Camposonaldo ramo Gorgamaggio-Pavarano Camposonaldo ramo Monte Rosso e Poggiolino; Santa Fiora-Cornieta; Spinello Monte Aiola Trebbioli Sp 127-Spinello Maestà Sp 127; Poggiolo-Spugna; Rio Sasso-Tirli; Berleta-Villaneta; Trove Valbona; Spino-Colombina; Saviana-Montriolo; Castagnoli; Biserno-Uccellara-Spugna. Oltre a questi, dal 2017, attraverso una convenzione tra Consorzio di Bonifica e Comune sono previsti altri interventi finanziati dalle tasse consorziali in montagna e dal Comune (90% e 10%) per la viabilità pubblica minore.