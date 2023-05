Intervento a Predappio Frane, messo in sicurezza anche un serbatoio di gas

Lunedì pomeriggio scorso, una squadra della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì e una del distaccamento volontario di Civitella di Romagna sono intervenute a Porcentico, nel comune di Predappio, per la messa in sicurezza di un serbatoio di Gpl a servizio di una civile abitazione. Spiega in un comunicato il comando dei Vigili del Fuoco: "A seguito del maltempo che ha colpito la zona nei giorni scorsi, un serbatoio interrato contenente Gpl è stato coinvolto in un movimento franoso. Per le operazioni di bonifica e smaltimento del gas all’interno, si è reso necessario l’intervento del Nucleo biologico chimico radiologico (Nbcr) dei Vigili del Fuoco di Venezia, specializzati nel trattamento di Gpl". Spiega il sindaco di Predappio, Roberto Canali: "Il serbatoio di Gpl è quello della casa crollata all’alba di mercoledì scorso nella vasta frana che ha spazzato via l’abitazione di Samuele Fiorello, mentre il titolare fuggiva di notte con un amico". Aggiunge il primo cittadino: "Da un’indagine del geologo dell’Unione dei comuni, la frana ha messo in movimento 2 ettari e mezzo di terreno".

Tutta la zona di Porcentico resta ancora parzialmente isolata, perché le quattro famiglie e i due allevamenti avicoli hanno accesso solo attraverso una strada vicinale collegata con la valle del Bidente nei pressi di Civitella. A questo proposto spiega il sindaco Canali: "Stiamo valutando con i geologi quale soluzione trovare per ricollegare Porcentico con la vallata del Rabbi e Predappio". Stanno subendo ancora gravi disagi i titolari della famiglia Camprincoli che gestiscono un allevamento avicolo con 15mila polli e tacchini, "costretti a rifornire l’allevamento di mangime con un trattore, usato anche per portare in un altro allevamento della valle del Bidente una parte degli animali". Il secondo allevamento è provvisoriamente vuoto di polli. Fra le 4 famiglie semisolate di Porcentico c’è anche l’agriturismo Le Campore, che sta subendo danni per le difficoltà di accesso attraverso la strada disagiata.

La situazione resta ancora critica anche a Predappio Alta, come racconta il sindaco Canali: "Hera ha fatto tutto il possibile per riallacciare provvisoriamente l’erogazione di gas e acqua. Ma restano ancora chiuse alcune strade provinciali, fra cui quella di Baccanello-Rocca San Casciano e Baccanello-Castrocaro Terme, mentre altre sono percorribili solo parzialmente".

Quinto Capelli