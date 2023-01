Un nuovo intervento del Soccorso Alpino della stazione di Monte Falco è stato attivato per un rider 41enne di Cesena che ieri mattina, alle 9.40, ha perso il controllo della sua bicicletta ed è caduto rovinosamente a terra sul sentiero 217 tra Cà Morelli e Pietrapazza, nel comune di Bagno di Romagna. L’uomo, che a causa della caduta si è procurato diversi traumi agli arti inferiori, non riuscendo a fare rientro in autonomia ha contattato i soccorsi: sul posto è dunque arrivata una squadra di nove volontari del Soccorso Alpino, tra cui anche un sanitario. Dopo avergli immobilizzato gli arti traumatizzati, i soccorritori hanno posizionato il cesenate su una barella portantina e, per circa 40 minuti, l’hanno trasportato verso il ponte di Cà Morelli. L’uomo è stato poi consegnato all’ambulanza 118 di Forlimpopoli, che l’ha portato all’ospedale di Forlì.