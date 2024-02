Intervento senza anestesia. Ipnosi e agopuntura per estrarre un dente

È stato eseguito all’ospedale Morgagni-Pierantoni un intervento di estrazione dentaria senza anestesia, solo con l’ausilio dell’agopuntura e dell’ipnosi. I professionisti coinvolti in questa operazione sono stati il dottor Armando Criscuolo, anestesista e agopunturista del centro di terapia del dolore; la dottoressa Morena Calli, dell’unità operativa di Anestesia e rianimazione; il dottor Angelo Coffa, anestesista e ipnotista; e il dottor Gianluca Giorgio Marrano, odontoiatra del servizio di Specialistica ambulatoriale e medicina dei servizi.

"La paziente, residente in Veneto – spiega Criscuolo –, si è rivolta a noi perché necessitava di terapia endodontica per l’estrazione di un dente infetto. La signora ha diverse patologie che provocavano un alto rischio di effetti collaterali gravi in caso di anestesia. Abbiamo deciso quindi di svolgere l’estrazione con l’aiuto di queste tecniche". La procedura è stata eseguita dal dottor Gianluca Giorgio Marrano, insieme alla sua équipe infermieristica. Dopo il posizionamento degli aghi di agopuntura, in precise parti del corpo e con elettrostimolazione, è seguito il processo di ipnosi da parte del dottor Angelo Coffa. "La combinazione di queste due tecniche – spiega l’Ausl in una nota – ha consentito di raggiungere un’analgesia ottimale e permesso al personale di lavorare agevolmente. I parametri vitali sono stati monitorati e mantenuti stabili e l’estrazione è avvenuta senza la somministrazione di farmaci". In sostanza, la donna non ha sentito dolore.

L’agopuntura è stata inserita nei livelli essenziali di assistenza regionali dal 2014. L’ambulatorio di agopuntura di Forlì è attivo dal 2019 ed è aperto tre giorni a settimana; nel 2023 sono state eseguite più di 2mila sedute. Afferiscono all’ambulatorio i pazienti affetti da dolore ricorrente o cronico muscolo-scheletrico lombare, e coloro che sono affetti da cefalea muscolo-tensiva o emicrania. Il dottor Criscuolo ha conseguito il titolo di esperto agopuntore presso l’Accademia di medicina tradizionale cinese di Bologna.

E per quanto riguarda l’ipnosi? "A Forlì – spiega in una nota il dottor Angelo Coffa – siamo un gruppo ristretto di professionisti e ancora questo servizio non è strutturato. A Rimini è già attiva la consulenza e l’assistenza di un esperto in comunicazione ipnotica". Questa tecnica utilizza in modo consapevole la programmazione neurolinguistica e la relazione tra sanitario e paziente: consente di guidare il malato in una condizione di forte focalizzazione dell’attenzione su un’idea o immagine modificando positivamente la percezione dell’esperienza vissuta.

Infine, l’ultimo soggetto coinvolto è stato l’ambulatorio di odontostomatologia: questo svolge attività per trattare anche pazienti con patologie gravi e soggetti con disabilità con la collaborazione del servizio di Otorinolaringoiatria.