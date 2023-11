Interviene anche il viceministro Bignami:: "Si sono dette molte cose non realistiche"

Durante la sua visita ieri a Forlì, all’Enav, il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Galeazzo Bignami ha a sua volta dedicato qualche parola anche al tema della ricostruzione dopo l’alluvione: "Molte cose si stanno dicendo e spesso non sono realistiche, finendo per creare incomprensioni e allarmi ingiustificati. Il governo ha iniziato a erogare i fondi e sono già a disposizione del commissario Figliuolo. Parliamo di circa un miliardo di euro in totale: una somma ingente, ma che comunque è inferiore alle previsioni che ipotizzavano almeno 2 miliardi".

Bignami, poi, parla delle modalità: "Le aziende avranno diritto a fondi erogati dalla struttura commissariale se parliamo di somme fino a 40mila euro, mentre sopra i 40mila li avranno tramite il credito d’imposta. Questa modalità ha creato qualche confusione: c’è chi ha parlato di un mutuo venticinquennale per chi fa richiesta, ma non è così: il mutuo di 25 anni è interamente sulle spalle dello Stato".

Un capitolo, poi, riguarda le famiglie: "Hanno diritto a 20mila euro che verranno erogati in due tranche da 10mila ciascuna. Qualcuno ha obiettato che non è previsto il rimborso dei beni mobili che sono andati persi durante l’alluvione, ma sottolineo che è stato prevista la periziabilità di questi beni: non l’avremmo prevista se non avessimo pensato di procedere poi a un rimborso, solo che era necessario capire il tiraggio per comprendere meglio di quale somma stiamo parlando".

Il viceministro, in conclusione, parla anche dei provvedimenti da prendere per prevenire futuri allagamenti: "Non c’è spazio per ambientalismo radical chic che parla di piccole reti idriche; queste ultime non sono abbastanza capienti per precipitazioni cospicue, perciò dovremo progettare importanti opere idrauliche per scongiurare futuri eventi. Pensiamo ad esempio alle casse di laminazione. Ci stiamo già muovendo in questa direzione".

s. n.