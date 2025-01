Intesa fra Moretti e Sgarbi. Niente causa di lavoro

Si sarebbe dovuta tenere ieri, in tribunale a Macerata, l’udienza per la causa di lavoro intentata da Sauro Moretti nei confronti di Vittorio Sgarbi. Il procedimento non si è invece tenuto e non si terrà più, in quanto è stato raggiunto un accordo fra le parti. Né i diretti interessati né i loro legali hanno fornito i dettagli e le cifre di questa intesa, fatto sta che il divorzio fra il critico d’arte e politico e il forlivese, per lunghi anni suo infaticabile braccio destro e factotum, è stato raggiunto con piena soddisfazione di entrambi.

Ricordiamo che Moretti aveva visto interrotto il suo rapporto con Sgarbi attraverso una lettera di licenziamento datata 12 giugno 2024 e lamentava il mancato saldo degli emolumenti nel 2023 delle mensilità da giugno a dicembre, oltre che di quelli dello scorso anno fino all’interruzione del rapporto. Prima di avviare la causa di lavoro, Moretti aveva cercato un accordo con la controparte, ma inizialmente senza riuscire a trovarlo. Sgarbi infatti riteneva che il suo rapporto professionale fosse di semplice collaborazione e che non prevedesse stipendi, ma il pagamento di volta in volta.

Il punto d’intesa alla fine è stato quindi trovato, evitando così una spiacevole causa fra i due, che hanno sempre manifestato la loro amicizia reciproca e con Moretti che ha ribadito, anche di recente, la sua grande stima verso Sgarbi.