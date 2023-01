Intesa nel nome di Roberto Ruffilli: "Forlì è la città del Novecento"

di Sofia Nardi Un’intesa per digitalizzare, studiare e diffondere la storia del Novecento nel nome di un grande protagonista forlivese, Roberto Ruffilli, senatore ucciso dalle Brigate Rosse quasi 35 anni fa. Nell’immediato, la mossa riguarda due importanti fondi cittadini: l’archivio Paulucci de Calboli Baroni e quello intitolato a Paulucci de Calboli Ginnasi. Questi sono i contenuti dell’accordo che è stato firmato ieri tra Comune, Fondazione Cassa dei Risparmi e, appunto, la Fondazione Ruffilli. "Circa un anno fa – racconta Gianfranco Brunelli, vicepresidente della Fondazione Carisp – abbiamo cominciato a ragionare insieme sul futuro dei fondi e degli archivi cittadini del Novecento, fondi che spesso hanno radici che affondano ancora più indietro nel tempo, e che fanno luce su un panorama storico non solo forlivese, ma nazionale. La commissione che si è formata ha ora redatto un protocollo d’intesa per procedere con la digitalizzazione dei fondi, con fini di diffusione e studio. Ciascuna delle tre realtà, con modalità diverse, nel corso degli anni si era già occupata del Novecento: il Comune l’ha fatto con progetti di carattere urbano; la Fondazione ha organizzato ben due mostre su quel periodo storico; mentre la Fondazione Ruffilli aveva già avviato un processo di digitalizzazione e riordino del...