Intesa Ridolfi e Aeroitalia Arrivano altri 18 voli, da Zante a Lourdes

di Sofia Nardi È stato ufficializzato ieri l’accordo tra Forlì Airport, la società gestrice dell’aeroporto Ridolfi e Aeroitalia, la nuova compagnia italiana che ha iniziato le sue operazioni di volo proprio da Forlì lo scorso 9 luglio. Con la sottoscrizione sono stati programmati e presentati anche i voli di linea che partiranno il prossimo 26 marzo e proseguiranno poi fino al 28 ottobre. Una programmazione fitta che fuga le ipotesi che, dopo l’arrivo a Forlì della compagnia virtuale ‘Go to Fly’, prevedevano il distacco tra FA e Aeroitalia. "Non è così: Aeroitalia resta – afferma Ugo Calvosa, vicepresidente esecutivo di Aeroitalia –. Siamo qui per costruire insieme all’aeroporto un’operazione di partnership importante che mette in campo investimenti notevoli sia in termini economici che di organizzazione e strategia". Si parla di circa 7 milioni e 231mila euro che sono quelli messi sul piatto da parte di FA e Go to Travel, la neonata società di tour operating controllata dalla stessa Forlì Airport. A questa cifra vanno aggiunte ulteriori somme. Il calendario prevede un network di 18 destinazioni, 10 delle quali nazionali e 8 internazionali. Alcune a fine marzo, altre per Pasqua (il 9 aprile), altre nella seconda metà di giugno. "Sono state scelte dettate...