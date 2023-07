"Intesa ritrovata con la sindaca Valmori"

Ieri pomeriggio si è svolta a Premilcuore, dopo l’annullato consiglio comunale di giovedì sera per mancanza di numero legale, l’attesa riunione dei consiglieri comunali di maggioranza di centrodestra (tranne ovviamente lo sfiduciato Sauro Baruffi) con la sindaca Ursula Valmori, quattro dei quali su sei erano stati definiti dalla stessa prima cittadina come ‘irresponsabili’. Con quali risultati? Le bocche restano quasi tutte cucite.

Roberto Leoni, l’unico consigliere comunale tesserato Fratelli d’Italia, accetta di rispondere a qualche domanda: "Va detto che si è trattato di una riunione accesa nei toni, ma pacata e costruttiva nella sostanza". E aggiunge: "Abbiamo trovato una quadra con il sindaco Valmori, che sembra aver capito il nostro gesto". La prima conseguenza sarà la convocazione di un nuovo consiglio comunale per domani sera, ultimo giorno disponibile per approvare il bilancio di previsione per l’anno in corso. Se non fosse approvato, si affaccerebbe l’ombra del commissario, una situazione che sembrano non volere neppure i tre consiglieri dell’opposizione, come pure lo sfiduciato ex vicesindaco e assessore Sauro Baruffi, che nel consiglio di domani sera chiederà di passare dal gruppo di maggioranza (di cui fa ancora formalmente parte) al gruppo misto. Alcuni consiglieri di maggioranza, guidati dalla capogruppo, Adina Bura, avrebbero chiesto anche alla sindaca di azzerare le ultime nomine al posto di Baruffi – ma Ursula Valmori su questo punto sarebbe rimasta inflessibile – per non aprire altri fronti di polemiche e per arrivare uniti almeno a votare i punti all’ordine del giorno del consiglio di domani sera. Su questo punto le bocche dei consiglieri restano cucite. Roberto Leoni, probabilmente uno dei pompieri della riunione, si limita a precisare: "Ma d’ora in poi si ripartirà con un metodo operativo più condiviso fra sindaco e consiglieri. E questo mi sembra già un buon risultato".

In questi giorni nei bar e in piazza, nel paese dell’alta valle del Rabbi, non si parla d’altro. La gente chiede lumi ai più informati su che cosa stia accadendo in Comune. Molti restano in attesa del consiglio comunale di domani sera, nella speranza che si ricompongano le cose, ma la ferita apertasi con la "revoca dell’incarico al signor Baruffi, resasi necessaria, principalmente, per la sopraggiunta carenza di fiducia tale da non poter più consentire una serena prosecuzione dei rapporti", come ha detto l’altra sera la sindaca nell’assemblea pubblica, resterà argomento di discussione fino alle prossime elezioni comunali di primavera.

Quinto Cappelli