Intesa Sanpaolo, il nuovo consiglio del territorio

Si è insediato il nuovo consiglio del territorio della Romagna di Intesa Sanpaolo, che resterà in carica per il triennio 2025-2028. Oltre al presidente Adriano Maestri e ai consiglieri Paola Batani, Giancarlo Corzani, Giancarlo Guidi e Massimo Mazzavillani, tutti confermati, sono due le new entry del prossimo triennio. Si tratta di Davide Stefanelli, presidente della Vem Sistemi e vicepresidente di Confindustria Romagna, e di Maurizia Squarzi, presidente della cooperativa sociale Cavarei e già parte del consiglio d’amministrazione della Cassa dei Risparmi di Forlì. Resta stabile nel consiglio anche la direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo Alessandra Florio.

"I consigli del territorio svolgono un ruolo di raccordo con la zona di riferimento – riferisce Florio –, avanzando proposte volte a rafforzare i rapporti della banca con le diverse realtà territoriali e a consolidare il suo posizionamento di mercato. Il Consiglio garantisce quindi un costante dialogo con le istanze locali, per fornire risposte efficaci e celeri alle priorità del territorio – prosegue –. In Romagna nel 2024 abbiamo erogato 260 milioni di euro di finanziamenti alle imprese romagnole, che salgono a 420 milioni comprendendo privati e famiglie. Vogliamo essere un motore per lo sviluppo inclusivo del territorio, dal supporto agli investimenti a quello alle iniziative sociali, sino a misure eccezionali come quelle approntate in occasione degli eventi alluvionali".