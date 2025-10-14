"Intestiamo l’ex Stecca Nefetti al compianto amico Nuzzolo"

Santa Sofia intesterà l’ex Stecca Nefetti al consigliere comunale, docente all’Ipsia Angelo Vassallo di Galeata e segretario del Pd Gabriele Nuzzolo (1991-2025), tragicamente deceduto a Poggio alla Lastra nel giugno scorso. L’edificio di proprietà comunale, oggetto di intervento finanziato dal Pnrr ‘Bando Borghi’, ospiterà dopo la fine dei lavori l’archivio storico fotografico digitale Giovanni Valbonesi insieme all’info point diffuso e alle sedi di alcune associazioni del territorio.

"Oltre al risanamento dei locali non ancora ripristinati al piano primo, dietro l’attuale sede del Parco nazionale e a fianco degli uffici comunali, la priorità – precisano la sindaca Ilaria Marianini e il vice sindaco Matteo Zanchini – è la riqualificazione dell’edificio per restituire nuovi spazi all’archivio storico fotografico Valbonesi, con l’idea di renderlo maggiormente fruibile a santasofiesi e turisti anche in modalità multimediale, attraverso apposita tecnologia".

L’ intitolazione, che sarà sottoposta all’approvazione della Prefettura di Forlì-Cesena, trova la sua ragione nella "natura eccezionale dell’evento luttuoso e con l’ampiezza del tributo civico testimoniato dalla comunità e dalle istituzioni, con particolare riferimento alla partecipazione attiva del consigliere Nuzzolo a numerose formazioni sociali del territorio". Si prevede l’apposizione di un palo con targa in area antistante l’edificio, recante la dicitura: ’Casa delle Associazioni - Gabriele Nuzzolo’ e, sotto, l’indicazione delle associazioni assegnatarie che gestiscono i locali.

"Una intitolazione frutto della condivisione con diverse realtà del volontariato – concludono Marianini e Zanchini – delle quali Gabriele era socio attivo o collaborava. Un gesto simbolico semplice, ma che in tanti apprezzeranno".

Oscar Bandini